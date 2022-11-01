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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/trevoga-1828537430.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-01T23:37
2022-11-02T00:07
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Согласно данным карты, тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях объявили в 23.29 мск, в Полтавской - в 23.34, а в Сумской - в 23.39.
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днепропетровская область
украина
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днепропетровская область, украина, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире, Харьковская область
23:37 01.11.2022 (обновлено: 00:07 02.11.2022)
 
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкДнепропетровск, Украина
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Согласно данным карты, тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях объявили в 23.29 мск, в Полтавской - в 23.34, а в Сумской - в 23.39.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВ миреХарьковская область
 
 
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