https://ria.ru/20221101/trevoga-1828537430.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-01T23:37
2022-11-01T23:37
2022-11-02T00:07
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
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харьковская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Согласно данным карты, тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях объявили в 23.29 мск, в Полтавской - в 23.34, а в Сумской - в 23.39.
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днепропетровская область
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днепропетровская область, украина, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире, Харьковская область
23:37 01.11.2022 (обновлено: 00:07 02.11.2022)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях объявили воздушную тревогу