https://ria.ru/20221101/trevoga-1828537430.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-01T23:37

2022-11-01T23:37

2022-11-02T00:07

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

в мире

харьковская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Согласно данным карты, тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях объявили в 23.29 мск, в Полтавской - в 23.34, а в Сумской - в 23.39.

https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html

днепропетровская область

украина

харьковская область

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днепропетровская область, украина, в мире, харьковская область