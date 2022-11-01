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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/trevoga-1828298308.html
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 01.11.2022
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T02:55
2022-11-01T02:55
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
полтавская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.Ранее во вторник сообщалось о воздушной тревоге в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.Кроме того, как сообщает минцифры, тревога была также объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.
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украина
днепропетровская область
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украина, днепропетровская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область
02:55 01.11.2022
 
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе
Работа ПВО в небе
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.
Ранее во вторник сообщалось о воздушной тревоге в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.
Разрыв зенитной ракеты - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
01:20Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Кроме того, как сообщает минцифры, тревога была также объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьПолтавская область
 
 
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