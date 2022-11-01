https://ria.ru/20221101/trevoga-1828298308.html

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 01.11.2022

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T02:55

2022-11-01T02:55

2022-11-01T02:55

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

полтавская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.Ранее во вторник сообщалось о воздушной тревоге в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.Кроме того, как сообщает минцифры, тревога была также объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20221101/trevoga-1828295876.html

украина

днепропетровская область

полтавская область

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украина, днепропетровская область, полтавская область