https://ria.ru/20221101/trevoga-1828298308.html
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 01.11.2022
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T02:55
2022-11-01T02:55
2022-11-01T02:55
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
полтавская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.Ранее во вторник сообщалось о воздушной тревоге в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях.Кроме того, как сообщает минцифры, тревога была также объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20221101/trevoga-1828295876.html
украина
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украина, днепропетровская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
В Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога