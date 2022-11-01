https://ria.ru/20221101/tolkien-1828392393.html

Названы знаменитости, которые продолжают много зарабатывать и после смерти

Названы знаменитости, которые продолжают много зарабатывать и после смерти - РИА Новости, 01.11.2022

Названы знаменитости, которые продолжают много зарабатывать и после смерти

Джон Толкин стал самой высокооплачиваемой покойной знаменитостью в 2022 году. Рейтинг опубликовал Forbes. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:06

2022-11-01T19:06

2022-11-01T19:17

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Джон Толкин стал самой высокооплачиваемой покойной знаменитостью в 2022 году. Рейтинг опубликовал Forbes.Автор "Властелина колец" умер в 1973 году от пневмонии. Он "заработал" 500 миллионов от продажи компании Middle-Earth Enterprises, занимающейся авторскими правами для фильмов, видеоигр, мерчендайза и не только, шведской Embracer в августе.Всего в списке представлено 13 звезд. Среди них музыканты, писатели и спортсмен. На втором месте — легенда баскетбола Коби Брайант с 400 миллионами долларов, на третьем — Дэвид Боуи с 250 миллионами долларов, на четвертом — Элвис Пресли с 110 миллионами долларов, на пятом — Джеймс Браун с 100 миллионами долларов. Шестым стал Майкл Джексон (75 миллионов), седьмым — поэт Леонард Коэн (55 миллионов), восьмым — детский писатель Доктор Сьюз (32 миллиона), девятый — барабанщик Джефф Поркаро (25 миллионов), десятым — создатель комиксов Чарльз Монро Шульц (24 миллиона).На 11 строчке — мексиканский композитор и певец Хуан Габриель (23 миллиона), на 12 месте — Джон Леннон (16 миллионов), на 13 позиции — Джордж Харрисон (12 миллионов).Рейтинг включает доходы до налогообложения от продаж, трансляций, лицензионных сделок и других источников с 1 ноября 2021 года по 30 октября 2022 года, а также приобретения недвижимости, сделанные или объявленные за тот же период. При составлении списка Forbes опирается на данные Luminate, IMDbPro, NPD BookScan, а также на интервью с инсайдерами.

https://ria.ru/20221021/godard-1825612389.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, звезды, знаменитости, джон толкин, коби брайант, forbes, дэвид боуи, майкл джексон, элвис пресли, джон леннон, джордж харрисон , деньги