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Кандидат в сенаторы США призвала прекратить поставки оружия Украине

Кандидат в сенаторы США призвала прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 01.11.2022

Кандидат в сенаторы США призвала прекратить поставки оружия Украине

Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр в интервью РИА Новости высказалась за прекращение поставок оружия на Украину и поиск дипломатического решения... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:09

2022-11-01T09:09

2022-11-01T09:09

в мире

чак шумер

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр в интервью РИА Новости высказалась за прекращение поставок оружия на Украину и поиск дипломатического решения конфликта, выразив надежду на то, что новый состав конгресса мог бы этому поспособствовать.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Сэйр, позиционирующая себя как независимый политик, баллотируется в штате Нью-Йорк против нынешнего лидера сенатского большинства, демократа Чака Шумера и республиканца Джо Пиньона."Прежде всего, я думаю, мы должны остановить поставки оружия на Украину. Это задача номер один", - считает собеседница агентства, чья позиция идет вразрез с консенсусом американских политических элит."Проблема идет с Запада. Мы знаем, что Зеленский в марте-апреле склонялся к обсуждению нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, но туда прилетел (бывший британский премьер-министр) Борис Джонсон и заявил: "Не ведите переговоров. Мы пошлем вам больше оружия". Так что нам нужно полностью изменить свою политику", - отметила Сэйр.Она отказывается считать "агрессором" властей РФ, а действия российских военных "вторжением". Истоки конфликта политик видит в нарушении Соединенными Штатами обещания не расширять НАТО на восток, а также в "свержении избранного правительства Украины и замены его на пробандеровский режим, который... потратил восемь лет на вооружение и оснащение украинской армии для борьбы с Россией"."Это (прекратить конфликт) будет чрезвычайно сложно. Я не могу представить, каково солдатам на фронте, по крайней мере тем из них, кто не нацисты. Я имею в виду российские войска и регулярные украинские силы, которые не принадлежит к "Азову" (организация, запрещенная на территории РФ) или другим экстремистским группировкам. Что они чувствуют по поводу происходящего, потому что народы Украины и России очень близки. Это одна семья", - сказала Сэйр.Подход к примирению, по ее словам, должен быть подобен политике американского президента Авраама Линкольна после гражданской войны в США и сопровождаться масштабной программой восстановления разрушенного."И нам нужно вписать это в контекст нового порядка отношений между странами мира, в основе которого будет лежать взаимное уважение к интересам безопасности всех сторон и право каждой нации на суверенное экономическое развитие", - добавила Сэйр.Заслугой своих помощников она назвала письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призвали президента США Джо Байдена к дипломатическому взаимодействию с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Законодатели из "прогрессивного" меньшинства правящей партии отозвали письмо вскоре после того, как оно было предано огласке, сославшись на изменившиеся реалии, осудив Россию и высказавшись в поддержку киевского режима."В письме было сказано, что, ладно, продолжайте посылать оружие, но можно попросить у вас немного дипломатии? Это было очень умеренное письмо в сравнении с тем, что, по-моему, требуется, но и оно показало, что на конгресс можно влиять", - рассказала собеседница агентства."Влияние, понятно, оказалось не столь велико - они, очевидно, больше боятся Чака Шумера, Обаму и ФБР или чем там им еще грозили. И спустя 24 часа они письмо отозвали. Но я не думаю, что это безнадежно. Я считаю, что конгресс реально сподвигнуть в направлении того, чтобы не раздувать огонь", - добавила кандидат в сенаторы.Белый дом в ответ на обращение заявил, что оставляет принятие решения о переговорах властям Украины, которые, по мнению американцев, считают диалог с Россией несвоевременным.Промежуточные выборы в конгресс состоятся 8 ноября. Американцам предстоит проголосовать за весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас конгресс полностью контролируется демократами-однопартийцами Байдена, но, судя по опросам, республиканская оппозиция в состоянии получить большинство по крайней мере в одной из палат.

https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

https://ria.ru/20221101/ukraina-1828311424.html

https://ria.ru/20221101/simvolika-1828306278.html

https://ria.ru/20221101/evropa-1828295420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чак шумер, джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша, федеральное бюро расследований сша, нато