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Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/srochniki-1828385301.html
Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу
Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2022
Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу
Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:28
2022-11-01T13:30
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании."Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", - сказал Шойгу.Министр подчеркнул, что "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".Осенний призыв стартовал в России 1 ноября.
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Специальная военная операция на Украине
13:28 01.11.2022 (обновлено: 13:30 01.11.2022)
 
Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: срочников не будут направлять в зону специальной военной операции

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Солдаты-срочники. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", - сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".
Осенний призыв стартовал в России 1 ноября.
Председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
12:18Специальная военная операция на Украине
Отдельный указ о завершении частичной мобилизации не нужен, заявил Клишас
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссия
 
 
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