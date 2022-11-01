https://ria.ru/20221101/srochniki-1828385301.html

Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу

Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2022

Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу

Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:28

2022-11-01T13:28

2022-11-01T13:30

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании."Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", - сказал Шойгу.Министр подчеркнул, что "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".Осенний призыв стартовал в России 1 ноября.

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828364522.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия