https://ria.ru/20221101/srochniki-1828385301.html
Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу
Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2022
Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу
Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:28
2022-11-01T13:28
2022-11-01T13:30
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании."Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", - сказал Шойгу.Министр подчеркнул, что "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".Осенний призыв стартовал в России 1 ноября.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828364522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Специальная военная операция на Украине
13:28 01.11.2022 (обновлено: 13:30 01.11.2022)
Срочников не будут направлять в зону спецоперации, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: срочников не будут направлять в зону специальной военной операции