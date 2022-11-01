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Спецоперация, 1 ноября: Россия и Турция обсуждают вопрос зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828537829.html
Спецоперация, 1 ноября: Россия и Турция обсуждают вопрос зерновой сделки
Спецоперация, 1 ноября: Россия и Турция обсуждают вопрос зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
Спецоперация, 1 ноября: Россия и Турция обсуждают вопрос зерновой сделки
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате нанесения 31 октября массированного удара по объектам систем управления, связи и энергетики Украины было... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:53
2022-11-01T23:53
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
сергей лавров
россия
турция
украина
вооруженные силы рф
оон
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате нанесения 31 октября массированного удара по объектам систем управления, связи и энергетики Украины было существенно нарушено управление группировками войск страны и их тыловым обеспечением.Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий. При этом, заверил он, срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут.Тем временем Россия и Турция продолжают обсуждать ситуацию с "зерновой сделкой". Во вторник прошли телефонные переговоры президентов, глав МИД и военных ведомств двух стран.Ход операцииМассированный удар ВС РФ крылатыми ракетами 31 октября по объектам систем управления, связи и энергетики Украины нарушил управление группировками войск противника и их тыловое обеспечение, также значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве также уточнили, что "значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом". Кроме того, нарушено производство на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса. Также российские военные пресекли попытку наступления на николаевско-криворожском направлении, в результате уничтожено более 110 украинских военных.Кроме того, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинских склада боеприпасов, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Отмечается, что поражены восемь пунктов управления украинских войск в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах.Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 9 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман ДНР, Воеводовка в ЛНР, Энергодар в Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье в Херсонской области. Кроме того, за сутки российской ПВО была сбита ракета "Точка-У" в Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Донецка.Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило министерство обороны. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.Также, по информации минобороны, на Купянском направлении украинские военные пытались атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки были отражены, в результате огневого поражения украинская сторона потеряла более 150 украинских военнослужащих, сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ВС РФ упреждающим огнем артиллерии и действиями подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам войск Украины сорвали их попытки перехода в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.Вокруг операцииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во вторник о том, что 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий. Так же заявил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.При этом, заверил Шойгу, срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут. Министр подчеркнул, что "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.Также во вторник продолжились переговоры РФ и Турции по вопросу зерновой сделки. Позже во вторник президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с Путиным по телефону сложившуюся ситуацию. Он выразил уверенность, что решение по вопросу поставок зерна будет найдено. Путин информировал турецкого коллегу о причинах принятого Москвой решения приостановить действие зерновой сделки и отметил необходимость получения от Киева гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. По итогам разговора было решено, что необходимо детальное расследование атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, "а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях". Только после этого, подчеркнули в Кремле, можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках "Черноморской инициативы". Путин также подтвердил своему турецкому коллеге готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.Позже состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, в ходе которого они подтвердили необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу также обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из портов Украины.Тем временем представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла сообщила, что Киев, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках "черноморской инициативы" на 2 ноября.Россия в прошлую субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Разговор украинского военнопленного с матерью о включении его в обменные списки
Пленный военнослужащий нацгвардии Украины Владислав Кашенец по телефону связался с матерью. Он попросил ее повлиять власти Киева, которые на данный момент не признают его военного статуса и не вносят в обменные списки. "Он оказался оставлен ими. С того момента, как попал в плен, в список не внесен и не подтвержден как военнослужащий" - рассказала по телефону матери украинского пленного представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
2022-11-01T23:53
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PT1M59S
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В Херсоне задержан агент СБУ, занимавший руководящие должности в кадровом управлении областного ГУМВД. Как сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, в июле в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он трудоустраивал на службу лиц с антироссийскими взглядами, а также передавал информацию о кадровом составе и деятельности ГУМВД.
2022-11-01T23:53
true
PT1M41S
Минобороны об обстреле ВСУ территории возле ЗАЭС
Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило министерство обороны РФ.
2022-11-01T23:53
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PT4M29S
Бойцы из ДНР об угрозах в плену отрезать пальцы и выжечь свастики
Бойцы из ДНР рассказали, что в украинском плену им угрожали выжечь свастики и отрезать пальцы.
2022-11-01T23:53
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сергей шойгу, сергей лавров, россия, турция, украина, вооруженные силы рф, оон
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Россия, Турция, Украина, Вооруженные силы РФ, ООН
23:53 01.11.2022
 
Спецоперация, 1 ноября: Россия и Турция обсуждают вопрос зерновой сделки

Спецоперация, 1 ноября: Россия и Турция продолжают обсуждать вопрос зерновой сделки

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате нанесения 31 октября массированного удара по объектам систем управления, связи и энергетики Украины было существенно нарушено управление группировками войск страны и их тыловым обеспечением.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий. При этом, заверил он, срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут.
Тем временем Россия и Турция продолжают обсуждать ситуацию с "зерновой сделкой". Во вторник прошли телефонные переговоры президентов, глав МИД и военных ведомств двух стран.

Ход операции

Массированный удар ВС РФ крылатыми ракетами 31 октября по объектам систем управления, связи и энергетики Украины нарушил управление группировками войск противника и их тыловое обеспечение, также значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве также уточнили, что "значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом". Кроме того, нарушено производство на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса. Также российские военные пресекли попытку наступления на николаевско-криворожском направлении, в результате уничтожено более 110 украинских военных.
Кроме того, российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили три украинских склада боеприпасов, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Отмечается, что поражены восемь пунктов управления украинских войск в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях и в ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 154 районах.
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 9 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман ДНР, Воеводовка в ЛНР, Энергодар в Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье в Херсонской области. Кроме того, за сутки российской ПВО была сбита ракета "Точка-У" в Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Донецка.
Украинские военные за сутки выпустили свыше 20 снарядов по северо-западной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, огневые средства противника подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщило министерство обороны. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.
Также, по информации минобороны, на Купянском направлении украинские военные пытались атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка Луганской народной республики и Орлянка Харьковской области. Все атаки были отражены, в результате огневого поражения украинская сторона потеряла более 150 украинских военнослужащих, сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ВС РФ упреждающим огнем артиллерии и действиями подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам войск Украины сорвали их попытки перехода в атаку в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка Луганской Народной Республики. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Вокруг операции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во вторник о том, что 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий. Так же заявил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.
При этом, заверил Шойгу, срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут. Министр подчеркнул, что "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.
Также во вторник продолжились переговоры РФ и Турции по вопросу зерновой сделки. Позже во вторник президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с Путиным по телефону сложившуюся ситуацию. Он выразил уверенность, что решение по вопросу поставок зерна будет найдено. Путин информировал турецкого коллегу о причинах принятого Москвой решения приостановить действие зерновой сделки и отметил необходимость получения от Киева гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. По итогам разговора было решено, что необходимо детальное расследование атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе, "а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях". Только после этого, подчеркнули в Кремле, можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках "Черноморской инициативы". Путин также подтвердил своему турецкому коллеге готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Позже состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, в ходе которого они подтвердили необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу также обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром приостановку российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из портов Украины.
Тем временем представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла сообщила, что Киев, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках "черноморской инициативы" на 2 ноября.
Россия в прошлую субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуСергей ЛавровРоссияТурцияУкраинаВооруженные силы РФООН
 
 
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