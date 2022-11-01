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В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью - РИА Новости, 01.11.2022
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В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью
В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью - РИА Новости, 01.11.2022
В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью
Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон о привлечении к службе граждан с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:16
2022-11-01T12:16
россия
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон о привлечении к службе граждан с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время мобилизации.Сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.В настоящее время предусмотрено, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.Закон предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, либо за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооружённого формирования, угон разных видов транспорта, незаконное обращение ядерных материалов, госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь госдеятеля, насильственный захват власти, мятеж и ряд других статей.Документом также предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в сопроводительных документах к закону.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html
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россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
12:16 01.11.2022
 
В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью

Комитет Совфеда поддержал закон о привлечении к мобилизации граждан с неснятой судимостью

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон о привлечении к службе граждан с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время мобилизации.
Сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.
Мобилизованные военнослужащие на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 23:07
Путин объявил призыв в рамках частичной мобилизации завершенным
В настоящее время предусмотрено, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Закон предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, либо за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооружённого формирования, угон разных видов транспорта, незаконное обращение ядерных материалов, госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь госдеятеля, насильственный захват власти, мятеж и ряд других статей.
Документом также предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в сопроводительных документах к закону.
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РоссияСовет Федерации РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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