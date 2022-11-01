https://ria.ru/20221101/sovfed-1828364069.html
В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью
В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью - РИА Новости, 01.11.2022
В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью
Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон о привлечении к службе граждан с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:16
2022-11-01T12:16
2022-11-01T12:16
россия
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон о привлечении к службе граждан с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время мобилизации.Сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.В настоящее время предусмотрено, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.Закон предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, либо за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооружённого формирования, угон разных видов транспорта, незаконное обращение ядерных материалов, госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь госдеятеля, насильственный захват власти, мятеж и ряд других статей.Документом также предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в сопроводительных документах к закону.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
В Совфеде поддержали закон о мобилизации граждан с неснятой судимостью
Комитет Совфеда поддержал закон о привлечении к мобилизации граждан с неснятой судимостью
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон о привлечении к службе граждан с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время мобилизации.
Сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.
В настоящее время предусмотрено, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Закон предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, либо за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооружённого формирования, угон разных видов транспорта, незаконное обращение ядерных материалов, госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь госдеятеля, насильственный захват власти, мятеж и ряд других статей.
Документом также предлагается установить, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ
, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях, говорится в сопроводительных документах к закону.