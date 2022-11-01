https://ria.ru/20221101/slutskiy-1828295592.html

В Госдуме заявили о готовности преподать Западу мастер-класс миротворчества

В Госдуме заявили о готовности преподать Западу мастер-класс миротворчества - РИА Новости, 01.11.2022

В Госдуме заявили о готовности преподать Западу мастер-класс миротворчества

Россия и ее президент вполне могут преподать всему коллективному Западу мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T01:12

2022-11-01T01:12

2022-11-01T01:16

владимир путин

никол пашинян

россия

сочи

армения

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и ее президент вполне могут преподать всему коллективному Западу мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя прошедшие в Сочи переговоры.Лидеры РФ, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подчеркнули в ходе встречи 31 октября важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, говорится в принятом по итогам саммита заявлении."Без всякой ложной скромности можно говорить, что российская сторона последовательно и эффективно проводит линию на примирение двух республик Закавказья. Нашим оппонентам стоит взять на вооружение такой опыт, а не впадать в очередной русофобский раж. По крайней мере, исходя из карабахского кейса, Россия и ее президент вполне могут всему коллективному Западу преподать мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/peregovory-1827540391.html

россия

сочи

армения

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владимир путин, никол пашинян, россия, сочи, армения, госдума рф, лдпр