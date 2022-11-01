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В Госдуме заявили о готовности преподать Западу мастер-класс миротворчества
В Госдуме заявили о готовности преподать Западу мастер-класс миротворчества - РИА Новости, 01.11.2022
В Госдуме заявили о готовности преподать Западу мастер-класс миротворчества
Россия и ее президент вполне могут преподать всему коллективному Западу мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:12
2022-11-01T01:12
2022-11-01T01:16
владимир путин
никол пашинян
россия
сочи
армения
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и ее президент вполне могут преподать всему коллективному Западу мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя прошедшие в Сочи переговоры.Лидеры РФ, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подчеркнули в ходе встречи 31 октября важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, говорится в принятом по итогам саммита заявлении."Без всякой ложной скромности можно говорить, что российская сторона последовательно и эффективно проводит линию на примирение двух республик Закавказья. Нашим оппонентам стоит взять на вооружение такой опыт, а не впадать в очередной русофобский раж. По крайней мере, исходя из карабахского кейса, Россия и ее президент вполне могут всему коллективному Западу преподать мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/peregovory-1827540391.html
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владимир путин, никол пашинян, россия, сочи, армения, госдума рф, лдпр
Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, Сочи, Армения, Госдума РФ, ЛДПР
01:12 01.11.2022 (обновлено: 01:16 01.11.2022)
В Госдуме заявили о готовности преподать Западу мастер-класс миротворчества
Депутат Госдумы Слуцкий: Россия может преподать Западу мастер-класс миротворчества