https://ria.ru/20221101/shtraf-1828487670.html

Мужчину оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за курение в самолете

Мужчину оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за курение в самолете - РИА Новости, 01.11.2022

Мужчину оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за курение в самолете

Райсуд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу авиакомпании "Россия" почти 55 тысяч рублей с пассажира самолета, решившего покурить в салоне, сообщила объединенная... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:39

2022-11-01T18:39

2022-11-01T19:22

происшествия

санкт-петербург

сочи

туризм

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу авиакомпании "Россия" почти 55 тысяч рублей с пассажира самолета, решившего покурить в салоне, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Как информирует ведомство, 29 мая экипаж самолета, летевшего из Сочи в Петербург, обнаружил пассажира, который курил электронную сигарету. Это заметил и его сосед по салону. Поскольку инцидент произошел, когда воздушное судно выруливало на взлетную полосу, на борт вызвали полицейских, которые сняли мужчину по имени Виктор Таланюк с рейса.В результате вылет задержался почти на 2 часа, а убытки авиакомпании "Россия" составили около 54,5 тысячи рублей, отмечают в судебной пресс-службе."Московский районный суд… рассмотрел исковое заявление АО "АК Россия" к Вадиму Таланюку о взыскании убытков… Суд требования истца удовлетворил, взыскав с ответчика 54 505 рублей 23 копейки и расходы по оплате госпошлины в размере 1835 рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210122/shtraf-1594184803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, сочи, новости - туризм