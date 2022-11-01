https://ria.ru/20221101/shtraf-1828487670.html
Мужчину оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за курение в самолете
Мужчину оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за курение в самолете - РИА Новости, 01.11.2022
Мужчину оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за курение в самолете
Райсуд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу авиакомпании "Россия" почти 55 тысяч рублей с пассажира самолета, решившего покурить в салоне, сообщила объединенная... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:39
2022-11-01T18:39
2022-11-01T19:22
происшествия
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сочи
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу авиакомпании "Россия" почти 55 тысяч рублей с пассажира самолета, решившего покурить в салоне, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Как информирует ведомство, 29 мая экипаж самолета, летевшего из Сочи в Петербург, обнаружил пассажира, который курил электронную сигарету. Это заметил и его сосед по салону. Поскольку инцидент произошел, когда воздушное судно выруливало на взлетную полосу, на борт вызвали полицейских, которые сняли мужчину по имени Виктор Таланюк с рейса.В результате вылет задержался почти на 2 часа, а убытки авиакомпании "Россия" составили около 54,5 тысячи рублей, отмечают в судебной пресс-службе."Московский районный суд… рассмотрел исковое заявление АО "АК Россия" к Вадиму Таланюку о взыскании убытков… Суд требования истца удовлетворил, взыскав с ответчика 54 505 рублей 23 копейки и расходы по оплате госпошлины в размере 1835 рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210122/shtraf-1594184803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, сочи, новости - туризм
Происшествия, Санкт-Петербург, Сочи, Туризм, Новости - Туризм
18:39 01.11.2022 (обновлено: 19:22 01.11.2022)
Мужчину оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за курение в самолете
Мужчину оштрафовали на 54,5 тысячи рублей за выкуренную в самолете электронную сигарету