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Российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины, заявил Шойгу
Российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2022
Российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины, заявил Шойгу
Российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины, что позволяет снижать потенциал ВСУ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:33
2022-11-01T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины, что позволяет снижать потенциал ВСУ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан", — заявил он на селекторном совещании.Министр отметил, что "киевский режим продолжает организовывать террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов"."Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения", — сказал министр обороны.По его словам, в ходе отражения воздушных атак противника "за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS".Помимо этого, министр сообщил, что за последние две недели в зоне СВО российские войска уничтожили:Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/shoygu-1828247574.html
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в мире, сергей шойгу, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
13:33 01.11.2022 (обновлено: 14:13 01.11.2022)
 
Российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: ВС снижают потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины, что позволяет снижать потенциал ВСУ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан", — заявил он на селекторном совещании.
Министр отметил, что "киевский режим продолжает организовывать террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов".
"Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения", — сказал министр обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Анкаре. 12 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Стали известны подробности разговора Шойгу с главой Минобороны Турции
По его словам, в ходе отражения воздушных атак противника "за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS".
Помимо этого, министр сообщил, что за последние две недели в зоне СВО российские войска уничтожили:
  • свыше 190 иностранных наемников;
  • две установки залпового огня HIMARS;
  • 74 танка;
  • 235 других бронированных машин;
  • 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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