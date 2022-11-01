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Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей - РИА Новости, 01.11.2022
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Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей
Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей - РИА Новости, 01.11.2022
Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей
Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей, сообщили журналистам во вторник в столичном департаменте образования и науки. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:08
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общество
москва
бали
московский дворец пионеров
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей, сообщили журналистам во вторник в столичном департаменте образования и науки."Воспитанники образовательного комплекса "Воробьевы горы" выиграли золотые медали Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA), который прошел на острове Бали в рамках Индонезийского дня изобретателей IID 2022. В рамках конкурса-выставки участники боролись за медали со сверстниками из более чем 45 стран мира", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что юные изобретатели демонстрировали свои инновационные идеи и проекты в виде дизайна, макетов, прототипов или готовых к коммерциализации продуктов."Международные эксперты высоко оценили проекты обучающихся Московского дворца пионеров. Анастасия Елисеева, Александр Сухоцкий и Марк Баранов получили золотые медали международного конкурса. Александр дополнительно был удостоен специального приза за креативность и лучший изобретательский проект", - добавили в пресс-службе.
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общество, москва, бали, московский дворец пионеров, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Бали, Московский Дворец пионеров, Социальный навигатор, СН_Образование
12:08 01.11.2022 (обновлено: 12:10 01.11.2022)
 
Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей

Ученики образовательного комплекса "Воробьевы горы" выиграли конкурс юных изобретателей

© Фото : IEYI 2022Российский участник Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA)
Российский участник Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA) - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : IEYI 2022
Российский участник Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей, сообщили журналистам во вторник в столичном департаменте образования и науки.
"Воспитанники образовательного комплекса "Воробьевы горы" выиграли золотые медали Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA), который прошел на острове Бали в рамках Индонезийского дня изобретателей IID 2022. В рамках конкурса-выставки участники боролись за медали со сверстниками из более чем 45 стран мира", - рассказали в пресс-службе.
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В департаменте отметили, что юные изобретатели демонстрировали свои инновационные идеи и проекты в виде дизайна, макетов, прототипов или готовых к коммерциализации продуктов.
"Международные эксперты высоко оценили проекты обучающихся Московского дворца пионеров. Анастасия Елисеева, Александр Сухоцкий и Марк Баранов получили золотые медали международного конкурса. Александр дополнительно был удостоен специального приза за креативность и лучший изобретательский проект", - добавили в пресс-службе.
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