12:08 01.11.2022 (обновлено: 12:10 01.11.2022)
Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей
Ученики образовательного комплекса "Воробьевы горы" выиграли конкурс юных изобретателей
© Фото : IEYI 2022Российский участник Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA)
Российский участник Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA)
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей, сообщили журналистам во вторник в столичном департаменте образования и науки.
"Воспитанники образовательного комплекса "Воробьевы горы" выиграли золотые медали Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA), который прошел на острове Бали в рамках Индонезийского дня изобретателей IID 2022. В рамках конкурса-выставки участники боролись за медали со сверстниками из более чем 45 стран мира", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что юные изобретатели демонстрировали свои инновационные идеи и проекты в виде дизайна, макетов, прототипов или готовых к коммерциализации продуктов.
"Международные эксперты высоко оценили проекты обучающихся Московского дворца пионеров. Анастасия Елисеева, Александр Сухоцкий и Марк Баранов получили золотые медали международного конкурса. Александр дополнительно был удостоен специального приза за креативность и лучший изобретательский проект", - добавили в пресс-службе.