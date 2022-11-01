https://ria.ru/20221101/shkolniki-1828355616.html

Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей

Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей - РИА Новости, 01.11.2022

Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей

Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей, сообщили журналистам во вторник в столичном департаменте образования и науки. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:08

2022-11-01T12:08

2022-11-01T12:10

общество

москва

бали

московский дворец пионеров

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Школьники из Москвы выиграли международный конкурс юных изобретателей, сообщили журналистам во вторник в столичном департаменте образования и науки."Воспитанники образовательного комплекса "Воробьевы горы" выиграли золотые медали Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award (IYIA), который прошел на острове Бали в рамках Индонезийского дня изобретателей IID 2022. В рамках конкурса-выставки участники боролись за медали со сверстниками из более чем 45 стран мира", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что юные изобретатели демонстрировали свои инновационные идеи и проекты в виде дизайна, макетов, прототипов или готовых к коммерциализации продуктов."Международные эксперты высоко оценили проекты обучающихся Московского дворца пионеров. Анастасия Елисеева, Александр Сухоцкий и Марк Баранов получили золотые медали международного конкурса. Александр дополнительно был удостоен специального приза за креативность и лучший изобретательский проект", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220814/olimpiada-1809511391.html

https://sn.ria.ru/20221018/finansovaya_gramotnost-1824792035.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, бали, московский дворец пионеров, социальный навигатор, сн_образование