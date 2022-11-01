https://ria.ru/20221101/shkolniki-1828317069.html
В Приамурье около двух тысяч школьников прошли профессиональные пробы
В Приамурье около двух тысяч школьников прошли профессиональные пробы - РИА Новости, 01.11.2022
В Приамурье около двух тысяч школьников прошли профессиональные пробы
Около 2 тысяч школьников из Приамурья прошли профессиональные пробы в рамках федерального проекта "Билет в будущее", сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:30
2022-11-01T09:30
2022-11-01T09:30
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
ржд
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Около 2 тысяч школьников из Приамурья прошли профессиональные пробы в рамках федерального проекта "Билет в будущее", сообщил губернатор Василий Орлов.Федеральный проект ранней профориентации "Билет в будущее" в рамках нацпроекта "Образование" реализуется в регионе уже в пятый раз."В рамках федерального проекта "Билет в будущее" около двух тысяч школьников прошли профессиональные пробы. Ребята на практике смогли попробовать ту или иную профессию и в будущем более осознанно выбирать специальность. Это самая интересная часть проекта, которая стартовала с 15 октября. На выбор учеников 6-11 классов представлено свыше 60 направлений деятельности: мехатроника, мобильная робототехника, кирпичная кладка, ветеринария, обслуживание авто и другие", - приводит слова Орлова правительство Приамурья.Площадки для проб предоставляют около 20 образовательных организаций и предприятия, в том числе РЖД. Свыше 14 тысяч ребят провели 663 профориентационных урока.Кроме того, в регионе запущены и другие проекты для профориентации школьников: "Моя первая профессия" Амурского центра опережающей профессиональной подготовки, также в этом году запущен федеральный проект "Профессионалитет".
https://ria.ru/20221029/kanikuly-1827762747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), ржд, амурская область
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), РЖД, Амурская область
В Приамурье около двух тысяч школьников прошли профессиональные пробы
Губернатор Орлов: в Приамурье около двух тысяч школьников прошли профессиональные пробы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноя – РИА Новости. Около 2 тысяч школьников из Приамурья прошли профессиональные пробы в рамках федерального проекта "Билет в будущее", сообщил губернатор Василий Орлов.
Федеральный проект ранней профориентации "Билет в будущее" в рамках нацпроекта "Образование" реализуется в регионе уже в пятый раз.
"В рамках федерального проекта "Билет в будущее" около двух тысяч школьников прошли профессиональные пробы. Ребята на практике смогли попробовать ту или иную профессию и в будущем более осознанно выбирать специальность. Это самая интересная часть проекта, которая стартовала с 15 октября. На выбор учеников 6-11 классов представлено свыше 60 направлений деятельности: мехатроника, мобильная робототехника, кирпичная кладка, ветеринария, обслуживание авто и другие", - приводит слова Орлова правительство Приамурья.
Площадки для проб предоставляют около 20 образовательных организаций и предприятия, в том числе РЖД
. Свыше 14 тысяч ребят провели 663 профориентационных урока.
Кроме того, в регионе запущены и другие проекты для профориентации школьников: "Моя первая профессия" Амурского центра опережающей профессиональной подготовки, также в этом году запущен федеральный проект "Профессионалитет".