15:59 01.11.2022 (обновлено: 16:22 01.11.2022)
Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев
Медведев заверил, что Россия никому не даст отторгнуть новые регионы и защитит их жителей
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - и будет защищать их жителей всеми имеющимися возможностями, пообещал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Об этом он заявил на встрече с первым секретарем партии "Зимбабвийский Африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ), президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Стороны обсудили перспективы развития межпартийного сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в области экономики, безопасности и гуманитарной сфере.
"Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", – сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России".
Председатель ЕР поблагодарил руководство Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию украинского кризиса и референдумам, прошедшим в Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР. В свою очередь Мнангагва отметил недопустимость применения коллективным Западом односторонних, нелегитимных санкций в отношении России и подтвердил, что на международных площадках Зимбабве придерживается именно такого подхода в обсуждении "украинского сюжета", добавили в пресс-службе. Медведев и Мнангагва также констатировали "сохранение колониальной направленности в политике США и их сателлитов в отношении африканских стран".
"Для противодействия применяемым западниками современным практикам неоколониализма была акцентирована важность создания соответствующего механизма, в том числе с активным использованием возможностей ведущих политических партий России и Зимбабве. Кроме того, в целях сохранения исторической памяти о непростых периодах прошлого обозначено намерение ускорить решение вопроса об открытии в Хараре Музея освобождения Африки, а также об установке на территории данного комплекса монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили реализацию ряда экономических проектов – в частности, в горнодобывающей отрасли. Особое внимание было уделено и развитию кооперации в транспортной сфере – как железнодорожной, так и воздушной, связанной с открытием прямого авиационного сообщения между двумя странами. Отдельно были рассмотрены вопросы налаживания поставок российских сельхозпродукции и удобрений в страны Африки, а также реализации программ обучения зимбабвийских фермеров. Медведев также подтвердил готовность России "продолжать оказывать партнерам помощь в борьбе с пандемией COVID-19" и настрой на расширение практики подготовки студентов республики в российских вузах.