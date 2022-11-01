Рейтинг@Mail.ru
Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/rossiya-1828435607.html
Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев
Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2022
Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев
Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - и будет защищать их жителей всеми имеющимися... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:59
2022-11-01T16:22
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
донецкая народная республика
безопасность
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - и будет защищать их жителей всеми имеющимися возможностями, пообещал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Об этом он заявил на встрече с первым секретарем партии "Зимбабвийский Африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ), президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Стороны обсудили перспективы развития межпартийного сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в области экономики, безопасности и гуманитарной сфере."Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", – сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России".Председатель ЕР поблагодарил руководство Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию украинского кризиса и референдумам, прошедшим в Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР. В свою очередь Мнангагва отметил недопустимость применения коллективным Западом односторонних, нелегитимных санкций в отношении России и подтвердил, что на международных площадках Зимбабве придерживается именно такого подхода в обсуждении "украинского сюжета", добавили в пресс-службе. Медведев и Мнангагва также констатировали "сохранение колониальной направленности в политике США и их сателлитов в отношении африканских стран"."Для противодействия применяемым западниками современным практикам неоколониализма была акцентирована важность создания соответствующего механизма, в том числе с активным использованием возможностей ведущих политических партий России и Зимбабве. Кроме того, в целях сохранения исторической памяти о непростых периодах прошлого обозначено намерение ускорить решение вопроса об открытии в Хараре Музея освобождения Африки, а также об установке на территории данного комплекса монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - говорится в сообщении.Стороны также обсудили реализацию ряда экономических проектов – в частности, в горнодобывающей отрасли. Особое внимание было уделено и развитию кооперации в транспортной сфере – как железнодорожной, так и воздушной, связанной с открытием прямого авиационного сообщения между двумя странами. Отдельно были рассмотрены вопросы налаживания поставок российских сельхозпродукции и удобрений в страны Африки, а также реализации программ обучения зимбабвийских фермеров. Медведев также подтвердил готовность России "продолжать оказывать партнерам помощь в борьбе с пандемией COVID-19" и настрой на расширение практики подготовки студентов республики в российских вузах.
https://ria.ru/20221019/kherson-1825066819.html
https://ria.ru/20221005/svo-1821588884.html
https://ria.ru/20221026/aktivy-1826898273.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика, безопасность, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:59 01.11.2022 (обновлено: 16:22 01.11.2022)
 
Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев

Медведев заверил, что Россия никому не даст отторгнуть новые регионы и защитит их жителей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - и будет защищать их жителей всеми имеющимися возможностями, пообещал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Об этом он заявил на встрече с первым секретарем партии "Зимбабвийский Африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ), президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Стороны обсудили перспективы развития межпартийного сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в области экономики, безопасности и гуманитарной сфере.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 11:50Специальная военная операция на Украине
Никто отдавать Херсон не планирует, заявил Сальдо
"Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", – сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России".
Председатель ЕР поблагодарил руководство Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию украинского кризиса и референдумам, прошедшим в Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР. В свою очередь Мнангагва отметил недопустимость применения коллективным Западом односторонних, нелегитимных санкций в отношении России и подтвердил, что на международных площадках Зимбабве придерживается именно такого подхода в обсуждении "украинского сюжета", добавили в пресс-службе. Медведев и Мнангагва также констатировали "сохранение колониальной направленности в политике США и их сателлитов в отношении африканских стран".
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 01:37Специальная военная операция на Украине
Экс-аналитик Пентагона рассказала, что дают России новые регионы
"Для противодействия применяемым западниками современным практикам неоколониализма была акцентирована важность создания соответствующего механизма, в том числе с активным использованием возможностей ведущих политических партий России и Зимбабве. Кроме того, в целях сохранения исторической памяти о непростых периодах прошлого обозначено намерение ускорить решение вопроса об открытии в Хараре Музея освобождения Африки, а также об установке на территории данного комплекса монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили реализацию ряда экономических проектов – в частности, в горнодобывающей отрасли. Особое внимание было уделено и развитию кооперации в транспортной сфере – как железнодорожной, так и воздушной, связанной с открытием прямого авиационного сообщения между двумя странами. Отдельно были рассмотрены вопросы налаживания поставок российских сельхозпродукции и удобрений в страны Африки, а также реализации программ обучения зимбабвийских фермеров. Медведев также подтвердил готовность России "продолжать оказывать партнерам помощь в борьбе с пандемией COVID-19" и настрой на расширение практики подготовки студентов республики в российских вузах.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 13:23
В Кремле ответили на вопрос о судьбе брошенных в новых регионах активов
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала