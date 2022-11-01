https://ria.ru/20221101/rossiya-1828435607.html

Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев

Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2022

Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы, заявил Медведев

Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - и будет защищать их жителей всеми имеющимися... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:59

2022-11-01T15:59

2022-11-01T16:22

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

донецкая народная республика

безопасность

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - и будет защищать их жителей всеми имеющимися возможностями, пообещал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Об этом он заявил на встрече с первым секретарем партии "Зимбабвийский Африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ), президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Стороны обсудили перспективы развития межпартийного сотрудничества, а также взаимодействие двух стран в области экономики, безопасности и гуманитарной сфере."Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", – сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России".Председатель ЕР поблагодарил руководство Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию украинского кризиса и референдумам, прошедшим в Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР. В свою очередь Мнангагва отметил недопустимость применения коллективным Западом односторонних, нелегитимных санкций в отношении России и подтвердил, что на международных площадках Зимбабве придерживается именно такого подхода в обсуждении "украинского сюжета", добавили в пресс-службе. Медведев и Мнангагва также констатировали "сохранение колониальной направленности в политике США и их сателлитов в отношении африканских стран"."Для противодействия применяемым западниками современным практикам неоколониализма была акцентирована важность создания соответствующего механизма, в том числе с активным использованием возможностей ведущих политических партий России и Зимбабве. Кроме того, в целях сохранения исторической памяти о непростых периодах прошлого обозначено намерение ускорить решение вопроса об открытии в Хараре Музея освобождения Африки, а также об установке на территории данного комплекса монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - говорится в сообщении.Стороны также обсудили реализацию ряда экономических проектов – в частности, в горнодобывающей отрасли. Особое внимание было уделено и развитию кооперации в транспортной сфере – как железнодорожной, так и воздушной, связанной с открытием прямого авиационного сообщения между двумя странами. Отдельно были рассмотрены вопросы налаживания поставок российских сельхозпродукции и удобрений в страны Африки, а также реализации программ обучения зимбабвийских фермеров. Медведев также подтвердил готовность России "продолжать оказывать партнерам помощь в борьбе с пандемией COVID-19" и настрой на расширение практики подготовки студентов республики в российских вузах.

https://ria.ru/20221019/kherson-1825066819.html

https://ria.ru/20221005/svo-1821588884.html

https://ria.ru/20221026/aktivy-1826898273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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