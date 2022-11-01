https://ria.ru/20221101/rebenok-1828363399.html

На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка

На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка - РИА Новости, 01.11.2022

На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка

Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры РФ. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:14

2022-11-01T12:14

2022-11-01T12:14

общество

россия

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры РФ."Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении", - говорится в сообщении.Такое пособие выплачивается родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям ребенка. Основное условие выплаты - ее получатель должен быть неработающим. При этом он может учиться на очном отделении в вузе или колледже.Размер пособия составляет 20 472,77 рублей. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

https://ria.ru/20221101/dekret-1828335237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)