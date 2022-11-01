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На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка - РИА Новости, 01.11.2022
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На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка
На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка - РИА Новости, 01.11.2022
На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка
Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры РФ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:14
2022-11-01T12:14
общество
россия
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры РФ."Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении", - говорится в сообщении.Такое пособие выплачивается родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям ребенка. Основное условие выплаты - ее получатель должен быть неработающим. При этом он может учиться на очном отделении в вузе или колледже.Размер пособия составляет 20 472,77 рублей. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
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общество, россия, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Госуслуги, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
12:14 01.11.2022
 
На "Госуслугах" появилась возможность оформить пособие на рождение ребенка

Минцифры: пособие при рождении ребенка теперь можно оформить через "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
"Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении", - говорится в сообщении.
Такое пособие выплачивается родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям ребенка. Основное условие выплаты - ее получатель должен быть неработающим. При этом он может учиться на очном отделении в вузе или колледже.
Размер пособия составляет 20 472,77 рублей. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.
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ОбществоРоссияГосуслугиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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