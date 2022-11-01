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Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май" - РИА Новости, 01.11.2022
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Шоубиз
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Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май"
Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май" - РИА Новости, 01.11.2022
Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май"
Андрей Разин рассказал о планах собрать новый состав группы "Ласковый май" из молодых музыкантов. Он сообщил об этом в видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:22
2022-11-01T17:22
шоубиз
андрей разин
ласковый май
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Андрей Разин рассказал о планах собрать новый состав группы "Ласковый май" из молодых музыкантов. Он сообщил об этом в видео на своем YouTube-канале.Другие подробности о коллективе он не раскрыл. Кроме того, Разин сообщил об удалении всех материалов о группе и Юрии Шатунове из Сети. Единственным источником информации останется его канал и канал "Ласкового мая". Продюсер уже пытался перезапустить проект и даже нашел молодого исполнителя, в точности похожего на Юрия Шатунова, однако былой популярности группы новый солит не достиг. Ранее Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти. По его словам, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.
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андрей разин, ласковый май
Шоубиз, Андрей Разин, Ласковый май
17:22 01.11.2022
 
Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май"

Разин сообщил о планах собрать новый состав группы "Ласковый май" из молодых артистов

© Андрей Разин/YoutubeОбращение Андрея Разина
Обращение Андрея Разина
© Андрей Разин/Youtube
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Андрей Разин рассказал о планах собрать новый состав группы "Ласковый май" из молодых музыкантов. Он сообщил об этом в видео на своем YouTube-канале.

"Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем страничку в соцсетях, где вы сможете их увидеть и услышать", – поделился продюсер.

Другие подробности о коллективе он не раскрыл.
Кроме того, Разин сообщил об удалении всех материалов о группе и Юрии Шатунове из Сети. Единственным источником информации останется его канал и канал "Ласкового мая".

"Все будет только на каналах "Андрей Разин" и "Ласковый май". Потому что все права защищены и только правообладатели имеют право на хронику и все, что связано. Приблизительно через два-три месяца все будет удалено в интернете. Все передачи, ворованные кадры, все видео. Так как патент за мной, все будет удалено", – рассказал продюсер.

Продюсер уже пытался перезапустить проект и даже нашел молодого исполнителя, в точности похожего на Юрия Шатунова, однако былой популярности группы новый солит не достиг.
Ранее Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти. По его словам, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 15:05Шоубиз
Основатель "Ласкового мая" заявил, что не передавал права на песни Разину
 
ШоубизАндрей РазинЛасковый май
 
 
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