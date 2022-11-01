Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май"
Разин сообщил о планах собрать новый состав группы "Ласковый май" из молодых артистов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Андрей Разин рассказал о планах собрать новый состав группы "Ласковый май" из молодых музыкантов. Он сообщил об этом в видео на своем YouTube-канале.
"Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать. Персонально для них делаем страничку в соцсетях, где вы сможете их увидеть и услышать", – поделился продюсер.
Другие подробности о коллективе он не раскрыл.
Кроме того, Разин сообщил об удалении всех материалов о группе и Юрии Шатунове из Сети. Единственным источником информации останется его канал и канал "Ласкового мая".
"Все будет только на каналах "Андрей Разин" и "Ласковый май". Потому что все права защищены и только правообладатели имеют право на хронику и все, что связано. Приблизительно через два-три месяца все будет удалено в интернете. Все передачи, ворованные кадры, все видео. Так как патент за мной, все будет удалено", – рассказал продюсер.
Продюсер уже пытался перезапустить проект и даже нашел молодого исполнителя, в точности похожего на Юрия Шатунова, однако былой популярности группы новый солит не достиг.
Ранее Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти. По его словам, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.