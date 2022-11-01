https://ria.ru/20221101/razin-1828453436.html

Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май"

Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май" - РИА Новости, 01.11.2022

Разин пообещал собрать новый состав группы "Ласковый май"

Андрей Разин рассказал о планах собрать новый состав группы "Ласковый май" из молодых музыкантов. Он сообщил об этом в видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:22

2022-11-01T17:22

2022-11-01T17:22

шоубиз

андрей разин

ласковый май

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Андрей Разин рассказал о планах собрать новый состав группы "Ласковый май" из молодых музыкантов. Он сообщил об этом в видео на своем YouTube-канале.Другие подробности о коллективе он не раскрыл. Кроме того, Разин сообщил об удалении всех материалов о группе и Юрии Шатунове из Сети. Единственным источником информации останется его канал и канал "Ласкового мая". Продюсер уже пытался перезапустить проект и даже нашел молодого исполнителя, в точности похожего на Юрия Шатунова, однако былой популярности группы новый солит не достиг. Ранее Разин обвинил адвокатов Шатунова в его смерти. По его словам, певцу приходилось слишком много работать, чтобы оплачивать услуги правозащитников.

https://ria.ru/20220626/prava-1798227084.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей разин, ласковый май