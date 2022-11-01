https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828323010.html

Россияне сократили бюджет на туры на ноябрьские праздники

Россияне сократили бюджет на туры на ноябрьские праздники - РИА Новости, 01.11.2022

Россияне сократили бюджет на туры на ноябрьские праздники

Россияне при покупке путевок на ноябрьские праздники и дни школьных каникул стали тратить меньше денег, сообщили РИА Новости в АТОР. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:52

2022-11-01T11:52

2022-11-01T11:52

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россияне при покупке путевок на ноябрьские праздники и дни школьных каникул стали тратить меньше денег, сообщили РИА Новости в АТОР."Важная тенденция, наметившаяся в эти дни, — сокращение бюджета на ноябрьский мини-отпуск", — отметили в ассоциации.Наиболее востребованы у самостоятельных и значительной части организованных путешественников поездки по России. Именно бюджетные: от девяти тысяч рублей за два-три дня без перелета и около 40 тысяч рублей за путевку, если авиабилеты включены.Самые популярные направления — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва, туры по Золотому кольцу. Востребованы также путешествия в Казань, Кавминводы и Дагестан.Египет и Турция — почти в равных долях — лидеры спроса у желающих отдохнуть за рубежом. Высок интерес к ОАЭ, Таиланду и Мальдивам. При этом 83 процента туристов едут туда с детьми.Эксперты также отметили другой тренд. "Если раньше многие планировали отпуск два-три раза в год, то сейчас наблюдается сокращение числа длительных поездок до одной, максимум двух раз в год", — пояснили в ассоциации.

https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html

египет

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, турция, россия