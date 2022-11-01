https://ria.ru/20221101/puteshestviya-1828323010.html
Россияне сократили бюджет на туры на ноябрьские праздники
Россияне сократили бюджет на туры на ноябрьские праздники - РИА Новости, 01.11.2022
Россияне сократили бюджет на туры на ноябрьские праздники
Россияне при покупке путевок на ноябрьские праздники и дни школьных каникул стали тратить меньше денег, сообщили РИА Новости в АТОР. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:52
2022-11-01T11:52
2022-11-01T11:52
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
египет
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405470_0:186:1800:1199_1920x0_80_0_0_c0048b4bb538de95b88a1726c35d815f.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россияне при покупке путевок на ноябрьские праздники и дни школьных каникул стали тратить меньше денег, сообщили РИА Новости в АТОР."Важная тенденция, наметившаяся в эти дни, — сокращение бюджета на ноябрьский мини-отпуск", — отметили в ассоциации.Наиболее востребованы у самостоятельных и значительной части организованных путешественников поездки по России. Именно бюджетные: от девяти тысяч рублей за два-три дня без перелета и около 40 тысяч рублей за путевку, если авиабилеты включены.Самые популярные направления — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва, туры по Золотому кольцу. Востребованы также путешествия в Казань, Кавминводы и Дагестан.Египет и Турция — почти в равных долях — лидеры спроса у желающих отдохнуть за рубежом. Высок интерес к ОАЭ, Таиланду и Мальдивам. При этом 83 процента туристов едут туда с детьми.Эксперты также отметили другой тренд. "Если раньше многие планировали отпуск два-три раза в год, то сейчас наблюдается сокращение числа длительных поездок до одной, максимум двух раз в год", — пояснили в ассоциации.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html
египет
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405470_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_93a073bf862d59f3c29768e1de03deab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, турция, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Египет, Турция, Россия
Россияне сократили бюджет на туры на ноябрьские праздники
АТОР: россияне сократили бюджет на путевки на ноябрьские праздники до девяти тысяч рублей