Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии
Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии в восстановлении инфраструктуры
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии в восстановлении инфраструктуры энергетики и водоснабжения, сообщили на пресс-брифинге премьер-министры Норвегии и Финляндии Йонас Гар Стёре и Санна Марин.
В финской столице во вторник проходит 74-е заседание Северного совета с участием глав правительств стран региона. На брифинге присутствовали главы правительств Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии и Аландских островов, Дания ввиду проходящих во вторник в стране выборов представлена на встрече государственным секретарем Йеспером Соренсоном (Jesper Møller Sørensen).
"Мы продолжим оказывать разностороннюю помощь (Украине), в том числе военную. Мы все должны поддержать Украину в энергетике, включая Молдавию. Им нужно топливо. Мы должны найти способ поддержать их. Россия бомбит электроэнергетическую и водную инфраструктуру. Украине нужно помочь восстановить разрушенную инфраструктуру", - сказал Йонас Гар Стёре.
Глава финского правительства отметила, что обсудила с коллегами увеличение поддержки Украине.
"Мы говорили о ситуации, особенно в области энергетики, на Украине, а также в Молдавии, ситуация с зимой вызывает беспокойство. Необходимо позаботиться об энергетической и водной инфраструктуре. Мы задались вопросом, что еще мы можем сделать", - сказала Марин.
После обеда во вторник премьер-министры Северных стран проведут отдельную встречу с представителями автономных регионов Аландских островов и Гренландии, а также примут участие в сессии Северного совета, которая состоится в парламенте Финляндии. Приглашенным спикером станет президент Финляндии Саули Ниинистё, темой выступления которого будет важность сотрудничества Северных стран в меняющейся ситуации с безопасностью.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.
Согласно последним рекомендациям, температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.