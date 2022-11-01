Рейтинг@Mail.ru
Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/pomosch-1828388376.html
Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии
Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии - РИА Новости, 01.11.2022
Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии
Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии в восстановлении инфраструктуры энергетики и водоснабжения, сообщили на пресс-брифинге... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:37
2022-11-01T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
санна марин
саули ниинисте
молдавия
финляндия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии в восстановлении инфраструктуры энергетики и водоснабжения, сообщили на пресс-брифинге премьер-министры Норвегии и Финляндии Йонас Гар Стёре и Санна Марин.В финской столице во вторник проходит 74-е заседание Северного совета с участием глав правительств стран региона. На брифинге присутствовали главы правительств Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии и Аландских островов, Дания ввиду проходящих во вторник в стране выборов представлена на встрече государственным секретарем Йеспером Соренсоном (Jesper Møller Sørensen)."Мы продолжим оказывать разностороннюю помощь (Украине), в том числе военную. Мы все должны поддержать Украину в энергетике, включая Молдавию. Им нужно топливо. Мы должны найти способ поддержать их. Россия бомбит электроэнергетическую и водную инфраструктуру. Украине нужно помочь восстановить разрушенную инфраструктуру", - сказал Йонас Гар Стёре.Глава финского правительства отметила, что обсудила с коллегами увеличение поддержки Украине."Мы говорили о ситуации, особенно в области энергетики, на Украине, а также в Молдавии, ситуация с зимой вызывает беспокойство. Необходимо позаботиться об энергетической и водной инфраструктуре. Мы задались вопросом, что еще мы можем сделать", - сказала Марин.После обеда во вторник премьер-министры Северных стран проведут отдельную встречу с представителями автономных регионов Аландских островов и Гренландии, а также примут участие в сессии Северного совета, которая состоится в парламенте Финляндии. Приглашенным спикером станет президент Финляндии Саули Ниинистё, темой выступления которого будет важность сотрудничества Северных стран в меняющейся ситуации с безопасностью.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.Согласно последним рекомендациям, температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.
https://ria.ru/20221101/moldaviya-1828378599.html
https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html
https://ria.ru/20221101/ukraina-1828311424.html
https://ria.ru/20221101/ssha-1828333491.html
молдавия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, санна марин, саули ниинисте, молдавия, финляндия, вооруженные силы рф, украина, молдовагаз, газпром
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Санна Марин, Саули Ниинисте, Молдавия, Финляндия, Вооруженные силы РФ, Украина, Молдовагаз, Газпром
13:37 01.11.2022
 
Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии

Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии в восстановлении инфраструктуры

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Страны Северной Европы обсудили помощь Украине и Молдавии в восстановлении инфраструктуры энергетики и водоснабжения, сообщили на пресс-брифинге премьер-министры Норвегии и Финляндии Йонас Гар Стёре и Санна Марин.
В финской столице во вторник проходит 74-е заседание Северного совета с участием глав правительств стран региона. На брифинге присутствовали главы правительств Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии и Аландских островов, Дания ввиду проходящих во вторник в стране выборов представлена на встрече государственным секретарем Йеспером Соренсоном (Jesper Møller Sørensen).
Флаг Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
13:01
США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии
"Мы продолжим оказывать разностороннюю помощь (Украине), в том числе военную. Мы все должны поддержать Украину в энергетике, включая Молдавию. Им нужно топливо. Мы должны найти способ поддержать их. Россия бомбит электроэнергетическую и водную инфраструктуру. Украине нужно помочь восстановить разрушенную инфраструктуру", - сказал Йонас Гар Стёре.
Глава финского правительства отметила, что обсудила с коллегами увеличение поддержки Украине.
"Мы говорили о ситуации, особенно в области энергетики, на Украине, а также в Молдавии, ситуация с зимой вызывает беспокойство. Необходимо позаботиться об энергетической и водной инфраструктуре. Мы задались вопросом, что еще мы можем сделать", - сказала Марин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:00
США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить
После обеда во вторник премьер-министры Северных стран проведут отдельную встречу с представителями автономных регионов Аландских островов и Гренландии, а также примут участие в сессии Северного совета, которая состоится в парламенте Финляндии. Приглашенным спикером станет президент Финляндии Саули Ниинистё, темой выступления которого будет важность сотрудничества Северных стран в меняющейся ситуации с безопасностью.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:49
Блумберг призвал США назначить контролера помощи Украине
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение.
Согласно последним рекомендациям, температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.
Американский миллиардер Дональд Трамп выступает на митинге Республиканской партии США в Айове - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:50
СМИ: среди республиканцев усиливаются разногласия по поводу помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХСанна МаринСаули НиинистеМолдавияФинляндияВооруженные силы РФУкраинаМолдовагазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала