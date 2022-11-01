Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов

Самый длинный пассажирский поезд запустили в Швейцарии, он состоит из ста вагонов
Свой 175-летний юбилей руководство Ретийской железной дороги отметило масштабно. Собрали из 25 составов один (длиной в 1910 метров!) и запустили из Преды в маленький городок Бергюн.
Свой 175-летний юбилей руководство Ретийской железной дороги отметило масштабно. Собрали из 25 составов один (длиной в 1910 метров!) и запустили из Преды в маленький городок Бергюн.
Маршрут, по которому прошел поезд, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его протяженность — 25 километров.
Маршрут, по которому прошел поезд, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его протяженность — 25 километров.
Дорога проходит через Альпы и включает 22 тоннеля и 48 мостов, в том числе знаменитый одноколейный 680-метровый виадук Ландвассер.
Дорога проходит через Альпы и включает 22 тоннеля и 48 мостов, в том числе знаменитый одноколейный 680-метровый виадук Ландвассер.
"За два года пандемии мы потеряли до 30 процентов оборота, поэтому попытались найти удачное событие, которое бы рассказало миру о нашем прекрасном маршруте", — пояснил гендиректор Ретийской железной дороги Ренато Фасциати.
"За два года пандемии мы потеряли до 30 процентов оборота, поэтому попытались найти удачное событие, которое бы рассказало миру о нашем прекрасном маршруте", — пояснил гендиректор Ретийской железной дороги Ренато Фасциати.
Увидеть самый длинный в мире поезд пришли несколько тысяч человек. Но прокатиться на новом составе в день запуска смогли всего 150 пассажиров — журналисты и VIP-персоны.
Увидеть самый длинный в мире поезд пришли несколько тысяч человек. Но прокатиться на новом составе в день запуска смогли всего 150 пассажиров — журналисты и VIP-персоны.