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Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов
Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов - РИА Новости, 01.11.2022
Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов
В минувшие выходные швейцарская железнодорожная компания установила мировой рекорд, запустив по одной из самых живописных трасс страны — через Альпы — поезд из... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:02
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фото
туризм
швейцария
альпы
юнеско
рекорды
туризм
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В минувшие выходные швейцарская железнодорожная компания установила мировой рекорд, запустив по одной из самых живописных трасс страны — через Альпы — поезд из ста вагонов, растянувшийся почти на два километра. О том, как это было, — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Швейцария, Альпы, ЮНЕСКО, Рекорды, Туризм, маршруты, Железная дорога, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм
11:02 01.11.2022
 
Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов

Самый длинный пассажирский поезд запустили в Швейцарии, он состоит из ста вагонов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В минувшие выходные швейцарская железнодорожная компания установила мировой рекорд, запустив по одной из самых живописных трасс страны — через Альпы — поезд из ста вагонов, растянувшийся почти на два километра. О том, как это было, — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

Свой 175-летний юбилей руководство Ретийской железной дороги отметило масштабно. Собрали из 25 составов один (длиной в 1910 метров!) и запустили из Преды в маленький городок Бергюн.

Самый длинный в мире пассажирский поезд в Книге рекордов Гиннесс
1 из 5

Свой 175-летний юбилей руководство Ретийской железной дороги отметило масштабно. Собрали из 25 составов один (длиной в 1910 метров!) и запустили из Преды в маленький городок Бергюн.

© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

Маршрут, по которому прошел поезд, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его протяженность — 25 километров.

Самый длинный в мире пассажирский поезд в Книге рекордов Гиннесс
2 из 5

Маршрут, по которому прошел поезд, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его протяженность — 25 километров.

© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

Дорога проходит через Альпы и включает 22 тоннеля и 48 мостов, в том числе знаменитый одноколейный 680-метровый виадук Ландвассер.

Самый длинный в мире пассажирский поезд в Книге рекордов Гиннесс
3 из 5

Дорога проходит через Альпы и включает 22 тоннеля и 48 мостов, в том числе знаменитый одноколейный 680-метровый виадук Ландвассер.

© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

"За два года пандемии мы потеряли до 30 процентов оборота, поэтому попытались найти удачное событие, которое бы рассказало миру о нашем прекрасном маршруте", — пояснил гендиректор Ретийской железной дороги Ренато Фасциати.

Самый длинный в мире пассажирский поезд в Книге рекордов Гиннесс
4 из 5

"За два года пандемии мы потеряли до 30 процентов оборота, поэтому попытались найти удачное событие, которое бы рассказало миру о нашем прекрасном маршруте", — пояснил гендиректор Ретийской железной дороги Ренато Фасциати.

© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini

Увидеть самый длинный в мире поезд пришли несколько тысяч человек. Но прокатиться на новом составе в день запуска смогли всего 150 пассажиров — журналисты и VIP-персоны.

Самый длинный в мире пассажирский поезд в Книге рекордов Гиннесс
5 из 5

Увидеть самый длинный в мире поезд пришли несколько тысяч человек. Но прокатиться на новом составе в день запуска смогли всего 150 пассажиров — журналисты и VIP-персоны.

© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
 
ТуризмФотоШвейцарияАльпыЮНЕСКОРекордыТуризммаршрутыЖелезная дорогаВпечатления - ТуризмФото - Туризм
 
 
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