https://ria.ru/20221101/poezd-1828102307.html

Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов

Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов - РИА Новости, 01.11.2022

Самый длинный в мире: в Швейцарии запустили поезд из ста вагонов

В минувшие выходные швейцарская железнодорожная компания установила мировой рекорд, запустив по одной из самых живописных трасс страны — через Альпы — поезд из... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:02

2022-11-01T11:02

2022-11-01T11:02

фото

туризм

швейцария

альпы

юнеско

рекорды

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828101199_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_827a061f16b1dcb2234d2d0880211cb3.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В минувшие выходные швейцарская железнодорожная компания установила мировой рекорд, запустив по одной из самых живописных трасс страны — через Альпы — поезд из ста вагонов, растянувшийся почти на два километра. О том, как это было, — в фотоленте РИА Новости.

швейцария

альпы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, швейцария, альпы, юнеско, рекорды, туризм, маршруты, железная дорога, впечатления - туризм, фото - туризм