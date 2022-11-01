https://ria.ru/20221101/plennye-1828408629.html

Киев отказался признать более ста своих пленных, заявили в Луганске

Киев отказался признать более ста своих пленных, заявили в Луганске - РИА Новости, 01.11.2022

Киев отказался признать более ста своих пленных, заявили в Луганске

Украина отказывается признавать больше сотни своих военнопленных, которые содержатся в исправительных учреждениях Луганской Народной Республики, сообщила в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:25

2022-11-01T14:25

2022-11-01T20:42

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Украина отказывается признавать больше сотни своих военнопленных, которые содержатся в исправительных учреждениях Луганской Народной Республики, сообщила в беседе с журналистами представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева."Это не семь, не десять – это больше сотни", - заявила Нечаева, отвечая на вопрос о количестве военнопленных, которых отказывается признавать Украина, и которых не включают в списки на обмен."Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны", - добавила она.По словам Нечаевой, для решения этой проблемы во вторник была предоставлена возможность пообщаться с родными по видеосвязи двум украинским военнопленным Владимиру Иванцу и Владиславу Кашенцу.Кашенец пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники. "Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность", - сообщил матери по видеосвязи Кашенец.По его словам, с началом боевых действий он проходил службу в Мариуполе на одном из контрольно-пропускных постов. В начале марта военнослужащий получил осколочное ранение и попал в госпиталь, а далее оказался на заводе "Азовсталь". Впоследствии он в числе других украинских военных сдался российским войскам."В госпитале я пробыл пять дней, а потом в 15-ых числах (марта – ред.) попал на "Азовсталь" в бункер "Железяка". Это был главный госпиталь. Там я был до 18 мая" - рассказал Кашенец журналистам.Со слов пленного, последний раз он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену. Кашенец рассказал, что его супруга на Украине посещала митинги с требованиями к киевским властям ускорить обмен пленных.Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов предать своим родным, что с ним все хорошо, и он сдержится в исправительном учреждении ЛНР. Он ждет обмена и надеется в ближайшее время вернуться к своей жене в Полтавскую область.

https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html

https://ria.ru/20221024/plennye-1826298366.html

https://ria.ru/20221029/svo-1827703481.html

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Разговор украинского военнопленного с матерью о включении его в обменные списки Пленный военнослужащий нацгвардии Украины Владислав Кашенец по телефону связался с матерью. Он попросил ее повлиять власти Киева, которые на данный момент не признают его военного статуса и не вносят в обменные списки. "Он оказался оставлен ими. С того момента, как попал в плен, в список не внесен и не подтвержден как военнослужащий" - рассказала по телефону матери украинского пленного представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева. 2022-11-01T14:25 true PT1M59S

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в мире, украина, луганская народная республика