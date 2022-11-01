https://ria.ru/20221101/otvetstvennost-1828473030.html

Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022

Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в настоящее время неактуально, хотя очевидный законодательный пробел в этой сфере есть,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:48

2022-11-01T17:48

2022-11-01T17:48

частичная мобилизация в россии

андрей клишас

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в настоящее время неактуально, хотя очевидный законодательный пробел в этой сфере есть, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что парламентарии от ЕР готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет."Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве", - написал Клишас в своём Telegram-канале.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828409202.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, андрей клишас, россия, совет федерации рф