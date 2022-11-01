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Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022
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Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022
Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в настоящее время неактуально, хотя очевидный законодательный пробел в этой сфере есть,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:48
2022-11-01T17:48
частичная мобилизация в россии
андрей клишас
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в настоящее время неактуально, хотя очевидный законодательный пробел в этой сфере есть, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что парламентарии от ЕР готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет."Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве", - написал Клишас в своём Telegram-канале.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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частичная мобилизация в россии, андрей клишас, россия, совет федерации рф
Частичная мобилизация в России, Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ
17:48 01.11.2022
 
Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Клишас назвал идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуальной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в настоящее время неактуально, хотя очевидный законодательный пробел в этой сфере есть, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что парламентарии от ЕР готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
"Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
14:27
В Совфеде поддержали закон о мобилизации лиц с неснятой судимостью
 
Частичная мобилизация в РоссииАндрей КлишасРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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