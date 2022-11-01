https://ria.ru/20221101/otvetstvennost-1828473030.html
Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022
Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в настоящее время неактуально, хотя очевидный законодательный пробел в этой сфере есть,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:48
2022-11-01T17:48
2022-11-01T17:48
частичная мобилизация в россии
андрей клишас
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в настоящее время неактуально, хотя очевидный законодательный пробел в этой сфере есть, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Госдуме сообщила, что парламентарии от ЕР готовятся внести поправки в УК, подразумевающие наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет."Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю, несмотря на очевидный пробел в законодательстве", - написал Клишас в своём Telegram-канале.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828409202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, андрей клишас, россия, совет федерации рф
Частичная мобилизация в России, Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ
Клишас оценил идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Клишас назвал идею уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуальной