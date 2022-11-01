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Анкара получила ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/otvet-1828533103.html
Анкара получила ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке
Анкара получила ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022
Анкара получила ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке
Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T22:54
2022-11-01T23:24
специальная военная операция на украине
турция
россия
украина
в мире
хулуси акар
алексей резников
владимир путин
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Он подчеркнул, что сегодня утром отдельно переговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры страны Александром Кубраковым.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Владимир Путин сегодня обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы зерновой сделки. По словам российского лидера, Москва готова рассмотреть ее возобновление только после получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
https://ria.ru/20221031/suda-1828252031.html
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турция, россия, украина, в мире, хулуси акар, алексей резников, владимир путин, москва, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, Турция, Россия, Украина, В мире, Хулуси Акар, Алексей Резников, Владимир Путин, Москва, Киев, ООН
22:54 01.11.2022 (обновлено: 23:24 01.11.2022)
 
Анкара получила ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке

Минобороны Турции сообщило о получении письменного ответа от Украины по зерновой сделке

© Fotolia / SheftimeАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Fotolia / Sheftime
Анкара, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он подчеркнул, что сегодня утром отдельно переговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры страны Александром Кубраковым.

"Мы поделились как нашими взглядами, так и озабоченностью господина Шойгу. Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле. Они также были переданы нам в письменном виде", — приводит слова Акара его пресс-служба.

В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
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Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияРоссияУкраинаВ миреХулуси АкарАлексей РезниковВладимир ПутинМоскваКиевООН
 
 
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