22:54 01.11.2022 (обновлено: 23:24 01.11.2022)
Анкара получила ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке
Минобороны Турции сообщило о получении письменного ответа от Украины по зерновой сделке
Анкара, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Анкара получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по зерновой сделке, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он подчеркнул, что сегодня утром отдельно переговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры страны Александром Кубраковым.
"Мы поделились как нашими взглядами, так и озабоченностью господина Шойгу. Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле. Они также были переданы нам в письменном виде", — приводит слова Акара его пресс-служба.
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Владимир Путин сегодня обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы зерновой сделки. По словам российского лидера, Москва готова рассмотреть ее возобновление только после получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.