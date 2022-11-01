https://ria.ru/20221101/odkb-1828385472.html

Зась обсудил в Минске конфликт Баку и Еревана

Зась обсудил в Минске конфликт Баку и Еревана - РИА Новости, 01.11.2022

Зась обсудил в Минске конфликт Баку и Еревана

Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в Минске возможные шаги организации по стабилизации... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:28

2022-11-01T13:28

2022-11-01T14:09

в мире

александр лукашенко

станислав зась

баку

армения

минск

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в Минске возможные шаги организации по стабилизации обстановки на азербайджано-армянской границе."Разговор (с Лукашенко – ред.) касался, прежде всего, обстановки в зоне ответственности ОДКБ. Проинформировал более подробно главу государства об итогах работы миссии ОДКБ, которая по поручению Совета коллективной безопасности работала в Армении. На прошлом саммите глав государств, который прошел онлайн на прошлой неделе, обсуждались предложения по итогам работы миссии. Разговор не закончен, сейчас идет доработка этих предложений. Эта тема будет обсуждаться в том числе на предстоящем Совете коллективной безопасности (ожидается в ноябре – ред.)", - сказал Зась журналистам после встречи с Лукашенко.По его словам, "значительное внимание было уделено ситуации на границе Армении с Азербайджаном и возможным шагам ОДКБ в интересах стабилизации обстановки и достижения мирных договоренностей".Зась добавил, что разговор с президентом Белоруссии о ситуации в зоне ответственности ОДКБ состоялся в преддверии предстоящего саммита ОДКБ.В целом он отметил, что разговор с Лукашенко был продолжительным и откровенным. "Я благодарен президенту за такую откровенность. Такой прямой подход, честный и откровенный, был продемонстрирован в ходе прошедшего саммита глав государств на прошлой неделе, и, думаю, по достоинству оценен в наших государствах", - добавил генсек.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента России и премьера Армении и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации.В прошлую пятницу состоялась встреча лидеров стран ОДКБ по видеосвязи, на ней были рассмотрены итоги миссии. По итогам саммита заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что встреча лидеров стран ОДКБ состоится в конце ноября, будет продолжено обсуждение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

https://ria.ru/20221101/odkb-1828362702.html

https://ria.ru/20221101/armeniya-1828352333.html

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, станислав зась, баку, армения, минск, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе