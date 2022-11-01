https://ria.ru/20221101/mpgu-1828208282.html

Образование в основе общества. О приоритетах вузовской педагогики

Образование в основе общества. О приоритетах вузовской педагогики - РИА Новости, 01.11.2022

Образование в основе общества. О приоритетах вузовской педагогики

Развивать педагогическую традицию за рубежом и в регионах, укреплять институт наставничества в образовании и действовать совместно с другими университетами. Об... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:00

2022-11-01T09:00

2022-11-01T09:00

навигатор абитуриента

общество

московский педагогический государственный университет

снг

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Развивать педагогическую традицию за рубежом и в регионах, укреплять институт наставничества в образовании и действовать совместно с другими университетами. Об этих и других приоритетах развития вуза рассказали участники пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной 150-летию МПГУ.Истоки Московского педагогического государственного университета восходят к 1872 году, когда историк Владимир Герье открыл первые в Российской империи курсы высшего педагогического образования для женщин, рассказали на пресс-конференции.С тех пор заведение формировало и взращивало традиции русской педагогической школы, а в начале XX века его уже называли вторым московским университетом (первый — МГУ).Теперь, когда МПГУ исполняется 150 лет, вуз считают одним из основообразующих элементов отечественной педагогики, а его обучающиеся поддерживают развитие русской культуры не только в регионах, но и за рубежом."Россотрудничество во многом опирается на базу МПГУ при выстраивании связей с иностранными образовательными организациями. Сейчас мы вместе развиваем проект "магистры русского языка", благодаря ему обучающиеся едут в другие страны и там преподают родной язык", — рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, выпускник вуза Павел Шевцов.Он добавил, что такой опыт не только позволяет россиянам получить реальные навыки преподавания русского как иностранного, но и иностранцам учиться у специалистов ненамного старше их. Это упрощает нахождение общих сфер интересов и способствует появлению более дружеского общения.По мнению Шевцова, степень профессионализма и заинтересованности учителя в целостном образовании ребенка определяет дальнейший профессиональный путь обучающихся. Поэтому от уровня образования в педагогических университетах зависит социальная реализация новых поколений.Ученый обратил внимание, что, несмотря на политическое напряжение, многие обучающиеся из стран Западной Европы приняли решение продолжить получать образование в российском вузе. Причиной можно назвать акцент на развитой воспитательной деятельности и отношении к образованию, как многоуровневому процессу в МПГУ, считают участники конференции."Наш приоритет — организовывать воспитание в учебных заведениях как этап формирования личности с учетом актуальных профессиональных навыков. Проще говоря, выпускники должны быть готовы к решению реальных рабочих задач и новому периоду жизни. Для этого особенно значимо развивать в школах и вузах наставничество, как форму общения между педагогом и учеником", — уточнила проректор по связям с общественностью МПГУ Татьяна Владимирова.Центральным проектом для сокращения дистанции между будущими преподавателями и детьми специалист назвала Всероссийскую школу вожатых. Он заключается в том, что в рамках практик студенты отправляются вожатыми в детские лагеря России.Уже 167 вузов страны интегрировали данную программу в образовательные траектории, в их число вошли все педагогические университеты и большинство классических, подметила Владимирова."Сейчас начался ренессанс педагогического образования, и его флагманом стал Московский государственный педагогический университет. Вуз инициировал создание Ассоциации развития педагогического образования, куда входят 34 университета. Такая совместная работа помогает формировать единообразие в образовательной системе", — прокомментировал заместитель председателя правления Ассоциации развития педагогического образования и ректор ТГПУ Андрей Макаренко.В рамках празднования 150-летия Московского педагогического государственного университета прошло открытие памятника Владимиру Герье, а 2 ноября пройдет открытие памятника "Поющие студенты". Также запланировано приуроченное к юбилею расширенное заседание Ассоциации педагогического образования, посвященное вопросам возвращения специалитета в программу подготовки учителя, конкретизировали на пресс-конференции.

https://na.ria.ru/20221031/mpgu-1828073710.html

https://na.ria.ru/20221031/mpgu-1828105111.html

https://ria.ru/20220817/orlenok-1809692344.html

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навигатор абитуриента, общество, московский педагогический государственный университет, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, москва, казахстан, узбекистан