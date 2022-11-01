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Депутат Госдумы прокомментировал переговоры в Сочи - РИА Новости, 01.11.2022
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Депутат Госдумы прокомментировал переговоры в Сочи
Депутат Госдумы прокомментировал переговоры в Сочи - РИА Новости, 01.11.2022
Депутат Госдумы прокомментировал переговоры в Сочи
Прошедшие в понедельник в Сочи переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана продемонстрировали, что РФ остается главным модератором переговорного процесса, РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T03:37
2022-11-01T03:37
олег морозов
владимир путин
никол пашинян
россия
сочи
армения
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прошедшие в понедельник в Сочи переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана продемонстрировали, что РФ остается главным модератором переговорного процесса, центром обоюдного доверия, избранный формат позволяет рассчитывать на результат, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Лидеры РФ, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подчеркнули в ходе встречи 31 октября важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, говорится в принятом по итогам саммита заявлении."Россия по-прежнему главный модератор переговорного процесса, его инициатор и центр обоюдного доверия. Трудный, но правильный путь, а избранный формат позволяет рассчитывать на результат", - сказал Морозов.По словам парламентария, сегодня сделан "шаг вперед". "Сегодня, безусловно, сделан успешный шаг вперед, стороны остаются в переговорном процессе - и это главное", - добавил он.
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олег морозов, владимир путин, никол пашинян, россия, сочи, армения, госдума рф, единая россия
Олег Морозов, Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, Сочи, Армения, Госдума РФ, Единая Россия
03:37 01.11.2022
 
Депутат Госдумы прокомментировал переговоры в Сочи

Депутат Госдумы Морозов: переговоры в Сочи показали, что Россия остается центром доверия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прошедшие в понедельник в Сочи переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана продемонстрировали, что РФ остается главным модератором переговорного процесса, центром обоюдного доверия, избранный формат позволяет рассчитывать на результат, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Лидеры РФ, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подчеркнули в ходе встречи 31 октября важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, говорится в принятом по итогам саммита заявлении.
"Россия по-прежнему главный модератор переговорного процесса, его инициатор и центр обоюдного доверия. Трудный, но правильный путь, а избранный формат позволяет рассчитывать на результат", - сказал Морозов.
По словам парламентария, сегодня сделан "шаг вперед". "Сегодня, безусловно, сделан успешный шаг вперед, стороны остаются в переговорном процессе - и это главное", - добавил он.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 15:03
В Сочи пройдут трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
 
Олег МорозовВладимир ПутинНикол ПашинянРоссияСочиАрменияГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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