https://ria.ru/20221101/morozov-1828299416.html

Депутат Госдумы прокомментировал переговоры в Сочи

Депутат Госдумы прокомментировал переговоры в Сочи - РИА Новости, 01.11.2022

Депутат Госдумы прокомментировал переговоры в Сочи

Прошедшие в понедельник в Сочи переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана продемонстрировали, что РФ остается главным модератором переговорного процесса, РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T03:37

2022-11-01T03:37

2022-11-01T03:37

олег морозов

владимир путин

никол пашинян

россия

сочи

армения

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прошедшие в понедельник в Сочи переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана продемонстрировали, что РФ остается главным модератором переговорного процесса, центром обоюдного доверия, избранный формат позволяет рассчитывать на результат, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Лидеры РФ, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подчеркнули в ходе встречи 31 октября важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, говорится в принятом по итогам саммита заявлении."Россия по-прежнему главный модератор переговорного процесса, его инициатор и центр обоюдного доверия. Трудный, но правильный путь, а избранный формат позволяет рассчитывать на результат", - сказал Морозов.По словам парламентария, сегодня сделан "шаг вперед". "Сегодня, безусловно, сделан успешный шаг вперед, стороны остаются в переговорном процессе - и это главное", - добавил он.

https://ria.ru/20221028/peregovory-1827536365.html

россия

сочи

армения

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олег морозов, владимир путин, никол пашинян, россия, сочи, армения, госдума рф, единая россия