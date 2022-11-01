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Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры - РИА Новости, 01.11.2022
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Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры
Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры - РИА Новости, 01.11.2022
Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минцифры России Григория Борисенко и Евгения Филатова, соответствующие распоряжения опубликованы на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:32
2022-11-01T17:04
россия
михаил мишустин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минцифры России Григория Борисенко и Евгения Филатова, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правовой информации."Назначить Борисенко Григория Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе."Назначить Филатова Евгения Витальевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - отмечается в еще одном распоряжении.Борисенко с 2008 года работал в аудиторской компании PwC в России, в частности, возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. Весной 2022 года российское подразделение PwC было переименовано в "Технологии доверия", а Борисенко занял в компании пост директора технологической практики.Филатов руководил направлением Infrastructure Services в консалтинговой компании "Accenture Россия" в статусе управляющего директора. Весной 2022 года Accenture передала российский бизнес топ-менеджерам. Компания переименовалась в "Аксеникс", а Филатов занял в ней пост управляющего директора направления "Облачные и инфраструктурные сервисы".Также глава кабмина освободил от должностей двух заместителей главы Минцифры Николая Яцеленко и Андрея Черненко по их просьбе. Яцеленко занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 июня 2021 года. Черненко занимал эту должность с 6 апреля 2020 года.
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россия, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Михаил Мишустин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
16:32 01.11.2022 (обновлено: 17:04 01.11.2022)
 
Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры

Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова заместителями главы Минцифры

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минцифры России Григория Борисенко и Евгения Филатова, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правовой информации.
"Назначить Борисенко Григория Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.
"Назначить Филатова Евгения Витальевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - отмечается в еще одном распоряжении.
Борисенко с 2008 года работал в аудиторской компании PwC в России, в частности, возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. Весной 2022 года российское подразделение PwC было переименовано в "Технологии доверия", а Борисенко занял в компании пост директора технологической практики.
Филатов руководил направлением Infrastructure Services в консалтинговой компании "Accenture Россия" в статусе управляющего директора. Весной 2022 года Accenture передала российский бизнес топ-менеджерам. Компания переименовалась в "Аксеникс", а Филатов занял в ней пост управляющего директора направления "Облачные и инфраструктурные сервисы".
Также глава кабмина освободил от должностей двух заместителей главы Минцифры Николая Яцеленко и Андрея Черненко по их просьбе. Яцеленко занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 июня 2021 года. Черненко занимал эту должность с 6 апреля 2020 года.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
11:15
Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников
 
РоссияМихаил МишустинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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