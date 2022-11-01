https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828446221.html

Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры

Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры - РИА Новости, 01.11.2022

Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минцифры России Григория Борисенко и Евгения Филатова, соответствующие распоряжения опубликованы на... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:32

2022-11-01T16:32

2022-11-01T17:04

россия

михаил мишустин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минцифры России Григория Борисенко и Евгения Филатова, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правовой информации."Назначить Борисенко Григория Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе."Назначить Филатова Евгения Витальевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - отмечается в еще одном распоряжении.Борисенко с 2008 года работал в аудиторской компании PwC в России, в частности, возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. Весной 2022 года российское подразделение PwC было переименовано в "Технологии доверия", а Борисенко занял в компании пост директора технологической практики.Филатов руководил направлением Infrastructure Services в консалтинговой компании "Accenture Россия" в статусе управляющего директора. Весной 2022 года Accenture передала российский бизнес топ-менеджерам. Компания переименовалась в "Аксеникс", а Филатов занял в ней пост управляющего директора направления "Облачные и инфраструктурные сервисы".Также глава кабмина освободил от должностей двух заместителей главы Минцифры Николая Яцеленко и Андрея Черненко по их просьбе. Яцеленко занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 июня 2021 года. Черненко занимал эту должность с 6 апреля 2020 года.

https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828342049.html

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россия, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)