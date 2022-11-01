https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828446221.html
Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры
Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры - РИА Новости, 01.11.2022
Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минцифры России Григория Борисенко и Евгения Филатова, соответствующие распоряжения опубликованы на... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:32
2022-11-01T16:32
2022-11-01T17:04
россия
михаил мишустин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_4d3c98dcde027b762ea682c6c01fa587.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы Минцифры России Григория Борисенко и Евгения Филатова, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правовой информации."Назначить Борисенко Григория Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе."Назначить Филатова Евгения Витальевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - отмечается в еще одном распоряжении.Борисенко с 2008 года работал в аудиторской компании PwC в России, в частности, возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. Весной 2022 года российское подразделение PwC было переименовано в "Технологии доверия", а Борисенко занял в компании пост директора технологической практики.Филатов руководил направлением Infrastructure Services в консалтинговой компании "Accenture Россия" в статусе управляющего директора. Весной 2022 года Accenture передала российский бизнес топ-менеджерам. Компания переименовалась в "Аксеникс", а Филатов занял в ней пост управляющего директора направления "Облачные и инфраструктурные сервисы".Также глава кабмина освободил от должностей двух заместителей главы Минцифры Николая Яцеленко и Андрея Черненко по их просьбе. Яцеленко занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 июня 2021 года. Черненко занимал эту должность с 6 апреля 2020 года.
https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828342049.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_e18f94d80c8af2f0d615910d89e3f0e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Михаил Мишустин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
16:32 01.11.2022 (обновлено: 17:04 01.11.2022)
Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры
Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова заместителями главы Минцифры