https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828389911.html
В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС
В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС - РИА Новости, 01.11.2022
В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС
Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:42
2022-11-01T13:42
2022-11-01T13:42
технологии
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения (ПО) в течение двух-трех лет должны будут выпустить работоспособную версию своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев."У нас есть отдельный центр, который отвечает за ОС, они должны сформулировать вместе с индустрией набор операционных систем российских, с которыми мы будем требовать со всех компаний совместимость. Будет из трех-четырех. Определим до конца года. Дальше, условно, в течении двух-трех лет все компании должны иметь версию работоспособную на этих ОС", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах конференции Cnews "Информационные технологии завтра".В начале июня глава Минцифры заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС
Минцифры: российское ПО адаптируют под отечественные ОС в течение двух-трех лет
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения (ПО) в течение двух-трех лет должны будут выпустить работоспособную версию своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"У нас есть отдельный центр, который отвечает за ОС, они должны сформулировать вместе с индустрией набор операционных систем российских, с которыми мы будем требовать со всех компаний совместимость. Будет из трех-четырех. Определим до конца года. Дальше, условно, в течении двух-трех лет все компании должны иметь версию работоспособную на этих ОС", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах конференции Cnews "Информационные технологии завтра".
В начале июня глава Минцифры заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.