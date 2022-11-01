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В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС - РИА Новости, 01.11.2022
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В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС
В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС - РИА Новости, 01.11.2022
В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС
Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:42
2022-11-01T13:42
технологии
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения (ПО) в течение двух-трех лет должны будут выпустить работоспособную версию своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев."У нас есть отдельный центр, который отвечает за ОС, они должны сформулировать вместе с индустрией набор операционных систем российских, с которыми мы будем требовать со всех компаний совместимость. Будет из трех-четырех. Определим до конца года. Дальше, условно, в течении двух-трех лет все компании должны иметь версию работоспособную на этих ОС", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах конференции Cnews "Информационные технологии завтра".В начале июня глава Минцифры заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.
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технологии, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
13:42 01.11.2022
 
В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС

Минцифры: российское ПО адаптируют под отечественные ОС в течение двух-трех лет

© Depositphotos.com / luminastock Молодые люди работают в офисе
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Depositphotos.com / luminastock
Молодые люди работают в офисе . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения (ПО) в течение двух-трех лет должны будут выпустить работоспособную версию своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"У нас есть отдельный центр, который отвечает за ОС, они должны сформулировать вместе с индустрией набор операционных систем российских, с которыми мы будем требовать со всех компаний совместимость. Будет из трех-четырех. Определим до конца года. Дальше, условно, в течении двух-трех лет все компании должны иметь версию работоспособную на этих ОС", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах конференции Cnews "Информационные технологии завтра".
В начале июня глава Минцифры заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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ТехнологииМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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