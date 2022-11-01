https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828389911.html

В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС

В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС - РИА Новости, 01.11.2022

В Минцифры рассказали об адаптации российского ПО под отечественные ОС

Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:42

2022-11-01T13:42

2022-11-01T13:42

технологии

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры до конца года определит перечень из трех-четырех российских операционных систем (ОС), для которых все российские разработчики программного обеспечения (ПО) в течение двух-трех лет должны будут выпустить работоспособную версию своего продукта, заявил глава министерства Максут Шадаев."У нас есть отдельный центр, который отвечает за ОС, они должны сформулировать вместе с индустрией набор операционных систем российских, с которыми мы будем требовать со всех компаний совместимость. Будет из трех-четырех. Определим до конца года. Дальше, условно, в течении двух-трех лет все компании должны иметь версию работоспособную на этих ОС", - сказал Шадаев журналистам в кулуарах конференции Cnews "Информационные технологии завтра".В начале июня глава Минцифры заявил, что ведомство планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения.

https://ria.ru/20221101/bronirovanie-1828379120.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)