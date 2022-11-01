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Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников - РИА Новости, 01.11.2022
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Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников
Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников - РИА Новости, 01.11.2022
Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников
Минцифры России выступает против драконовских мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов, заявил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:15
2022-11-01T13:08
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минцифры России выступает против драконовских мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов, заявил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании конференции CNews Forum 2022.По его словам, министерство планирует разработать программу возвращения работников этой сферы в страну.Глава Минцифры подчеркнул, что компании должны сами решать, могут ли их сотрудники с доступом к ключевым системам работать из-за рубежа, подходя к этому вопросу с точки зрения безопасности.Российские власти приняли меры для поддержки компаний IT-отрасли в условиях международных санкций. Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для компаний из сферы информационных технологий нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, глава государства подписал указ, по которому граждане, работающие в аккредитованных организациях этой отрасли, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Документ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам сферы IT. Также для специалистов действует программа льготной ипотеки.
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максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, владимир путин
Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Владимир Путин
11:15 01.11.2022 (обновлено: 13:08 01.11.2022)
 
Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников

Шадаев: Минцифры выступало против драконовских мер в отношении уехавших IT-сотрудников

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минцифры России выступает против драконовских мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов, заявил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании конференции CNews Forum 2022.
По его словам, министерство планирует разработать программу возвращения работников этой сферы в страну.
"Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть. Мы отдельно не просим принимать никаких мер в отношении тех сотрудников, которые уехали и продолжают работать", — отметил Шадаев.
Глава Минцифры подчеркнул, что компании должны сами решать, могут ли их сотрудники с доступом к ключевым системам работать из-за рубежа, подходя к этому вопросу с точки зрения безопасности.
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Российские власти приняли меры для поддержки компаний IT-отрасли в условиях международных санкций. Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для компаний из сферы информационных технологий нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.
Кроме того, глава государства подписал указ, по которому граждане, работающие в аккредитованных организациях этой отрасли, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Документ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам сферы IT. Также для специалистов действует программа льготной ипотеки.
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Максут ШадаевРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииВладимир Путин
 
 
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