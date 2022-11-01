https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828342049.html

Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников

Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников - РИА Новости, 01.11.2022

Минцифры выступило против мер в отношении уехавших IT-сотрудников

Минцифры России выступает против драконовских мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов, заявил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:15

2022-11-01T11:15

2022-11-01T13:08

максут шадаев

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минцифры России выступает против драконовских мер в отношении уехавших за рубеж IT-специалистов, заявил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании конференции CNews Forum 2022.По его словам, министерство планирует разработать программу возвращения работников этой сферы в страну.Глава Минцифры подчеркнул, что компании должны сами решать, могут ли их сотрудники с доступом к ключевым системам работать из-за рубежа, подходя к этому вопросу с точки зрения безопасности.Российские власти приняли меры для поддержки компаний IT-отрасли в условиях международных санкций. Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для компаний из сферы информационных технологий нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы.Кроме того, глава государства подписал указ, по которому граждане, работающие в аккредитованных организациях этой отрасли, получают право на отсрочку от призыва в армию до 27 лет на период их работы в этих организациях. Документ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам сферы IT. Также для специалистов действует программа льготной ипотеки.

https://ria.ru/20221101/import-1828334634.html

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максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, владимир путин