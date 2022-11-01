Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter"
Владелец Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на соцсеть"
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Американский предприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Американский предприниматель Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter".
Такое описание в разделе "биография" вместо "шеф Twitter" на своей странице в соцсети добавил Маск во вторник на фоне того, как многие пользователи просят разблокировать их аккаунты, а также аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Кроме того, в понедельник писатель Стивен Кинг раскритиковал решение Маска ввести платную верификацию страниц в Twitter по ежемесячной подписке. В ответ владелец соцсети предложил ему снизить цену подписки с 20 до 8 долларов в месяц.
Маск ранее обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.