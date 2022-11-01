https://ria.ru/20221101/mask-1828471975.html

Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter"

Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter" - РИА Новости, 01.11.2022

Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter"

Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter". РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:44

2022-11-01T17:44

2022-11-01T17:44

в мире

илон маск

twitter

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter".Такое описание в разделе "биография" вместо "шеф Twitter" на своей странице в соцсети добавил Маск во вторник на фоне того, как многие пользователи просят разблокировать их аккаунты, а также аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Кроме того, в понедельник писатель Стивен Кинг раскритиковал решение Маска ввести платную верификацию страниц в Twitter по ежемесячной подписке. В ответ владелец соцсети предложил ему снизить цену подписки с 20 до 8 долларов в месяц.Маск ранее обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221031/mask-1827980178.html

https://ria.ru/20221101/twitter-1828403833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, илон маск, twitter, сша, дональд трамп