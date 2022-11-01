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Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter" - РИА Новости, 01.11.2022
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Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter"
Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter" - РИА Новости, 01.11.2022
Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter"
Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter". РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:44
2022-11-01T17:44
в мире
илон маск
twitter
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter".Такое описание в разделе "биография" вместо "шеф Twitter" на своей странице в соцсети добавил Маск во вторник на фоне того, как многие пользователи просят разблокировать их аккаунты, а также аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Кроме того, в понедельник писатель Стивен Кинг раскритиковал решение Маска ввести платную верификацию страниц в Twitter по ежемесячной подписке. В ответ владелец соцсети предложил ему снизить цену подписки с 20 до 8 долларов в месяц.Маск ранее обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, илон маск, twitter, сша, дональд трамп
В мире, Илон Маск, Twitter, США, Дональд Трамп
17:44 01.11.2022
 
Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter"

Владелец Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на соцсеть"

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Американский предприниматель Илон Маск
Американский предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Американский предприниматель Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск назвал себя "оператором горячей линии для жалоб на Twitter".
Такое описание в разделе "биография" вместо "шеф Twitter" на своей странице в соцсети добавил Маск во вторник на фоне того, как многие пользователи просят разблокировать их аккаунты, а также аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Кроме того, в понедельник писатель Стивен Кинг раскритиковал решение Маска ввести платную верификацию страниц в Twitter по ежемесячной подписке. В ответ владелец соцсети предложил ему снизить цену подписки с 20 до 8 долларов в месяц.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Маск ответил на сообщения об увольнении сотрудников Twitter без компенсации
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На прошлой неделе Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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В миреИлон МаскTwitterСШАДональд Трамп
 
 
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