https://ria.ru/20221101/kritika-1828415024.html

Сенатор раскритиковал несовременность системы воинского учета в России

Сенатор раскритиковал несовременность системы воинского учета в России - РИА Новости, 01.11.2022

Сенатор раскритиковал несовременность системы воинского учета в России

Допущенные на местах в ходе частичной мобилизации нарушения стали следствием несовременной системы учета россиян, находящихся в запасе, заявил первый зампред... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:45

2022-11-01T14:45

2022-11-01T16:47

владимир кожин

россия

игорь краснов

совет федерации рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Допущенные на местах в ходе частичной мобилизации нарушения стали следствием несовременной системы учета россиян, находящихся в запасе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин."Почему ваша система так сработала в рамках частичной мобилизации? Почему вы не можете получать из налоговой, которая научилась сегодня великолепно работать, все данные?" - заявил он во вторник на круглом столе в Совфеде, обращаясь к представителю Генштаба ВС РФ.Так Кожин отреагировал на выступление замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Сергея Побирохина, который предложил ужесточить ответственность за непредставление в военкомат сведений об изменившемся месте работы, семейном статусе или появившихся детях."Наверное, надо менять законодательство, чтобы обязать граждан, ведь они обязаны эти данные (о месте жительства и семейном статусе) предоставлять в военкоматы. Военный комиссариат, имея такое количество сотрудников, не может всех граждан, 25 миллионов человек, сразу обработать и найти, кто заболел, кто получил освобождение, перешел в другую категорию. Это должно регулироваться законодательно - или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин представил свои данные", - сказал Побирохин.Кожин на это заметил: "Налоговая моментально узнает, где вы кофе выпили и расплатились, тут же. А мы сейчас говорим о том, что дети родились у гражданина, вы об этом не знаете, и гражданин должен прийти сам и сказать об этом, а если не пришел, то давайте мы закон примем, чтобы его наказать за это? Каменный век!".Он напомнил, что в ходе частичной мобилизации президенту пришлось поручить Генпрокуратуре разбираться со случаями, когда призывались, в частности, многодетные отцы."Чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают, кого нет. Это означает, что ваша система или несовершенна, или не работает. И уповать на то, что у нас все, особенно молодые люди, должны быть сознательными, сами приходить немедленно, как только женился, развелся и так далее и сообщать об этом - то это наивно сегодня", - заключил сенатор.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России 21 сентября и завершился к концу октября. В войска были призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как констатировал глава государства, в России предстоит модернизировать всю систему работы военкоматов - ошибки были неизбежны, мобилизация давно не проводилась. Генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РИА Новости отмечал, что в систему предстоит внедрить "интеллектуальные передовые технологии в закрытом контуре", при этом призывал не делать одни военкоматы "крайними".

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828409202.html

https://ria.ru/20221101/upravlenie-1828410047.html

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828384985.html

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владимир кожин, россия, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии