https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html

США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить

США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить - РИА Новости, 01.11.2022

США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить

Вчера сразу два американских СМИ — NBC News и Politico — поделились очень похожими инсайдами. Речь о том, что Владимир Зеленский якобы довел Вашингтон и лично... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:00

2022-11-01T08:00

2022-11-01T10:01

джо байден

владимир зеленский

андрей мельников

украина

киев

сша

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816785811_120:0:810:388_1920x0_80_0_0_3a53b7350b3f2c5d0a10e24e32879270.jpg

Вчера сразу два американских СМИ — NBC News и Politico — поделились очень похожими инсайдами. Речь о том, что Владимир Зеленский якобы довел Вашингтон и лично Джо Байдена до белого каления своей беспардонностью и черной неблагодарностью. Впрочем, оговорка "якобы" видится в данном случае совершенно необязательной, поскольку незамысловатые нравы украинской элиты хорошо известны и способны взбесить даже святого. Так что утечки, скорее всего, сообщают правду.В общем, по сведениям американских медиа, дело дошло до того, что американский президент в ходе телефонного разговора просто наорал на своего украинского коллегу, когда на сообщение Байдена о выделении Украине миллиардной поддержки Зеленский в ответ начал немедленно рассказывать, в какой еще помощи нуждается Киев. Тогда хозяин Белого дома на повышенных тонах заявил украинскому президенту, что тому стоило бы "проявить побольше благодарности".Разговор этот состоялся еще в середине июня, а его утечка именно сейчас, по мнению наблюдателей, непосредственно связана с промежуточными выборами в США. Те пройдут уже через неделю — и над Демократической партией нависает электоральная катастрофа. Украина является одной из причин печального положения дел у демократов. Американцев все меньше волнует конфликт на другом конце света. Конфликт, из-за которого социально-экономическая ситуация в их собственной стране стремительно ухудшается — во всяком случае, именно так заявляют власти страны, виня во всех проблемах "агрессивную Россию" и лично Путина. Да еще к тому же из-за раскручивающегося геополитического противостояния в мире резко возрастают риски глобальной ядерной войны — и все из-за какой-то богом забытой страны в восточноевропейской глуши.В общем, бытует мнение, что вчерашними инсайдами администрация Байдена старается в глазах американского общества дистанцироваться от становящейся откровенно токсичной украинской повестки. Правда, есть сомнения, что это удачный ход, поскольку у среднестатистического гражданина автоматически возникает вопрос: а куда вы смотрели раньше, вот уже более полугода упорно поддерживая и просто содержа этих неблагодарных (и насквозь коррумпированных) сволочей?Однако оставим тонкости работы американских политтехнологов на другой раз и обратимся к существу поднятой американскими СМИ темы.Ничего нового NBC News и Politico, в общем-то, не рассказали: впечатляющее сочетание наглости, жадности, неблагодарности и откровенного хамства представители Украины демонстрируют давно. В европейских СМИ который год регулярно освещаются соответствующие инциденты. Главной звездой тут, пожалуй, является ставший уже все-таки бывшим посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который, занимая данный пост, всячески оскорблял Германию и ее руководителей, а те только утирались. Однако европейцами дело не ограничивается, заокеанскую "руку кормящую" Киев тоже регулярно кусает.Это неизменно вызывало в России удивление, местами переходившее в изумление: во-первых, почему Запад не поставит Киев на место и, во-вторых, неужели Украина не понимает, что ее выходки в конце концов перестанут терпеть и ей дорого обойдется подобное поведение?События нынешнего года окончательно прояснили ответы на эти вопросы.Все дело в том, что Западу и Украине в лице друг друга выпал джекпот, который накрепко привязал их друг к другу.Украина стала для Штатов (да и для Европы тоже) самым успешным проектом по промывке мозгов целой стране. Им удалось не просто успешно внедрить в украинское общество нужные установки. Прозападные устремления выступают тут в качестве "кружевных трусиков". Главное, что на Украине удалось взрастить агрессивную русофобию и отключить при этом коллективный инстинкт самосохранения. Украинскому обществу прямо говорят, что война против России будет идти до последнего украинца, а его это устраивает. В сочетании с национальным характером (украинцы — отличные солдаты) это обеспечило Западу внушительное, вероятно, лучшее из возможных оружие против России. Впервые НАТО получила прокси-армию, которая реально позволяет ей воевать чужими руками. Все предыдущие попытки, в частности на Ближнем Востоке, заканчивались куда более бесславно и требовали привлечения регулярных частей США.В этом своем качестве Украина действительно является ценнейшим ресурсом для Запада. Не в том смысле, что этот ресурс берегут (нет, его как раз пускают в расход безо всякой жалости), а в том, что пока он имеется в наличии, от него получают немалую пользу организаторы и выгодоприобретатели нынешних процессов.Правда, выяснилось, что у этого "ресурса" имеются некоторые побочные эффекты. Инстинкт самосохранения Украине отключить удалось, а вот самомнение, бесцеремонность и железобетонную уверенность, что ей все должны ("да побольше, побольше", как в старом анекдоте), остались на месте.В результате имеем, что имеем. Мы привыкли считать украинские власти крайне недалекими. И это справедливо: со стратегическим мышлением там явные серьезные проблемы. Зато с пониманием сиюминутного положения дел у них как раз все обстоит неплохо — и Киев абсолютно верно оценивает свое сегодняшнее значение для Запада.В Киеве понимают, что Украина Штатам не просто нужна в очень специфическом качестве, ее в таковом в принципе никто не может заменить. Например, трудно представить, чтобы поляки — при всей своей русофобии и великодержавных фантомных болях — запустили бы подобный маховик национального самоуничтожения, причем для обслуживания чужих интересов. Про остальных европейцев и вовсе говорить не приходится.Так что Украина действует вполне рационально, все более напористо требуя больше благ и ресурсов для себя, параллельно обливая грязью своих спонсоров. А Запад вынужден терпеть — и будет терпеть дальше, пока окончательно не осознает полный провал своей антироссийской политики.Что же касается более отдаленных перспектив, когда за подобное поведение может прийти расплата, то еще большой вопрос, чье будущее окажется если не светлее, то хотя бы длительнее — Джо Байдена или Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823193315.html

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828279841.html

https://ria.ru/20221031/golod-1828249259.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

джо байден, владимир зеленский, андрей мельников, украина, киев, сша, нато, в мире, авторы