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Недовольство Зеленского вызвало трения между США и Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
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Недовольство Зеленского вызвало трения между США и Украиной, пишут СМИ
Недовольство Зеленского вызвало трения между США и Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
Недовольство Зеленского вызвало трения между США и Украиной, пишут СМИ
Публичное выражение Владимиром Зеленским недовольства недостаточной помощью со стороны США вызвало трения между Вашингтоном и Киевом, сообщает издание Politico... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:47
2022-10-31T15:48
в мире
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
сша
россия
украина
нато
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Публичное выражение Владимиром Зеленским недовольства недостаточной помощью со стороны США вызвало трения между Вашингтоном и Киевом, сообщает издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников.Согласно газете, Зеленский иногда просил президента США Джо Байдена о предоставлении помощи, которую тот не желал давать. "Украинский лидер в ответ на это часто публично высказывал свое недовольство... Это тактика, которая вызвала некоторые трения между украинцами и администрацией Байдена", - говорится в сообщении издания.По словам экс-посла США в Польше Дэниела Фрайда, Белый дом "не в восторге" от подхода Зеленского. "Иногда возникает ощущение, что они чувствуют себя зажатыми и им это не нравится", - добавил он.Однако отмечается, что украинцы могут чаще прибегать к этому подходу в случае, если в результате промежуточных выборах в США контроль над конгрессом перейдет к республиканцам.В США 8 ноября 2022 года пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221031/bayden-1828134987.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, сша, россия, украина, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, США, Россия, Украина, НАТО
15:47 31.10.2022 (обновлено: 15:48 31.10.2022)
 
Недовольство Зеленского вызвало трения между США и Украиной, пишут СМИ

Politico: недовольство Зеленского помощью США вызвали трения между Вашингтоном и Киевом

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Публичное выражение Владимиром Зеленским недовольства недостаточной помощью со стороны США вызвало трения между Вашингтоном и Киевом, сообщает издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников.
Согласно газете, Зеленский иногда просил президента США Джо Байдена о предоставлении помощи, которую тот не желал давать. "Украинский лидер в ответ на это часто публично высказывал свое недовольство... Это тактика, которая вызвала некоторые трения между украинцами и администрацией Байдена", - говорится в сообщении издания.
По словам экс-посла США в Польше Дэниела Фрайда, Белый дом "не в восторге" от подхода Зеленского. "Иногда возникает ощущение, что они чувствуют себя зажатыми и им это не нравится", - добавил он.
Однако отмечается, что украинцы могут чаще прибегать к этому подходу в случае, если в результате промежуточных выборах в США контроль над конгрессом перейдет к республиканцам.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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