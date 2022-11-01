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На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kiev-1828325069.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2022
На Украине объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:14
2022-11-01T11:02
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Кроме того, как сообщает Минцифры, ее также объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщал, что в Полтавской области произошел пожар после падения дронов на гражданские объекты.Как заявил накануне глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев, из-за масштабных воздушных тревог во время рабочего дня экономика страны теряет около 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США).Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, оборонки, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828321186.html
https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html
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киев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина
10:14 01.11.2022 (обновлено: 11:02 01.11.2022)
 
На Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
Кроме того, как сообщает Минцифры, ее также объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.
Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщал, что в Полтавской области произошел пожар после падения дронов на гражданские объекты.
Как заявил накануне глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев, из-за масштабных воздушных тревог во время рабочего дня экономика страны теряет около 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США).
Военнослужащие проходят подготовку на полигоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
09:51Специальная военная операция на Украине
В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Президент США Джо Байден выступает с речью на производственном объекте военно-промышленной корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 08:00
Спецоперация или мир. Европу и США расколол украинский вопрос
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонки, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по объектам инфраструктуры Украины Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраина
 
 
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