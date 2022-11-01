https://ria.ru/20221101/kiev-1828325069.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2022

На Украине объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:14

2022-11-01T10:14

2022-11-01T11:02

специальная военная операция на украине

киев

в мире

украина

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.Кроме того, как сообщает Минцифры, ее также объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожской области и ДНР.Глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщал, что в Полтавской области произошел пожар после падения дронов на гражданские объекты.Как заявил накануне глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев, из-за масштабных воздушных тревог во время рабочего дня экономика страны теряет около 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США).Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, оборонки, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828321186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, в мире, украина