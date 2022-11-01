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Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб
Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб - РИА Новости, 01.11.2022
Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб
России легче контролировать акваторию Чёрного моря, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя причины создания в Турции газового хаба. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:02
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
черное море
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. России легче контролировать акваторию Чёрного моря, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя причины создания в Турции газового хаба.Он уточнил, что с турецкой стороной России "проще работать", потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган "человек слова"."И если мы с ним договариваемся о чем-то, может быть трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять", - добавил глава государства.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, черное море
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Черное море
00:02 01.11.2022 (обновлено: 00:03 01.11.2022)
 
Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб

Путин о причинах сделать в Турции газовый хаб: легче контролировать акваторию Черного моря

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. России легче контролировать акваторию Чёрного моря, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя причины создания в Турции газового хаба.
"Нам легче контролировать акваторию Чёрного моря", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Он уточнил, что с турецкой стороной России "проще работать", потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган "человек слова".
"И если мы с ним договариваемся о чем-то, может быть трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять", - добавил глава государства.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
00:01
Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияЧерное море
 
 
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