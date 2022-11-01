https://ria.ru/20221101/khab-1828291260.html

Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб

Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб - РИА Новости, 01.11.2022

Путин назвал причины сделать в Турции газовый хаб

России легче контролировать акваторию Чёрного моря, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя причины создания в Турции газового хаба. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:02

2022-11-01T00:02

2022-11-01T00:03

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

черное море

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. России легче контролировать акваторию Чёрного моря, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя причины создания в Турции газового хаба.Он уточнил, что с турецкой стороной России "проще работать", потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган "человек слова"."И если мы с ним договариваемся о чем-то, может быть трудно договориться, но если договариваемся, мы стараемся исполнять", - добавил глава государства.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221101/khab-1828290991.html

турция

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, черное море