Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате

МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совете глав правительств ШОС во вторник выразил соболезнования Индии в связи с обрушением моста с людьми в Гуджарате."Хочу также выразить соболезнования нашим индийским коллегам в связи с трагедией в Гуджарате. Искренне сочувствуем родным и близким погибших при обрушении моста. И, конечно, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Мишустин.Ранее в индийском штате Гуджарат рухнул едва открывшийся после реконструкции мост, сотни людей упали в реку. Погибли более 130 человек.
Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия. Архивное фото
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совете глав правительств ШОС во вторник выразил соболезнования Индии в связи с обрушением моста с людьми в Гуджарате.
"Хочу также выразить соболезнования нашим индийским коллегам в связи с трагедией в Гуджарате. Искренне сочувствуем родным и близким погибших при обрушении моста. И, конечно, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Мишустин.
Ранее в индийском штате Гуджарат рухнул едва открывшийся после реконструкции мост, сотни людей упали в реку. Погибли более 130 человек.
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