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Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате - РИА Новости, 01.11.2022
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Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате
Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате - РИА Новости, 01.11.2022
Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совете глав правительств ШОС во вторник выразил соболезнования Индии в связи с обрушением моста с людьми в Гуджарате. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:10
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в мире
михаил мишустин
гуджарат
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совете глав правительств ШОС во вторник выразил соболезнования Индии в связи с обрушением моста с людьми в Гуджарате."Хочу также выразить соболезнования нашим индийским коллегам в связи с трагедией в Гуджарате. Искренне сочувствуем родным и близким погибших при обрушении моста. И, конечно, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Мишустин.Ранее в индийском штате Гуджарат рухнул едва открывшийся после реконструкции мост, сотни людей упали в реку. Погибли более 130 человек.
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в мире, михаил мишустин, гуджарат, индия, россия
В мире, Михаил Мишустин, Гуджарат, Индия, Россия
12:10 01.11.2022 (обновлено: 12:11 01.11.2022)
 
Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате

Мишустин выразил соболезнования Индии в связи с обрушением моста с людьми в Гуджарате

© AP Photo / Ajit SolankiСпасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Ajit Solanki
Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совете глав правительств ШОС во вторник выразил соболезнования Индии в связи с обрушением моста с людьми в Гуджарате.
"Хочу также выразить соболезнования нашим индийским коллегам в связи с трагедией в Гуджарате. Искренне сочувствуем родным и близким погибших при обрушении моста. И, конечно, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Мишустин.
Ранее в индийском штате Гуджарат рухнул едва открывшийся после реконструкции мост, сотни людей упали в реку. Погибли более 130 человек.
Обрушение пешеходного моста в Индии
© AFP 2022 / Sam Panthaky

Трагедия произошла в 18.42 местного времени в воскресенье. Люди стояли на подвесном мосту, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов.

Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
1 из 8

Трагедия произошла в 18.42 местного времени в воскресенье. Люди стояли на подвесном мосту, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
© AP Photo / Ajit Solanki

Была развернута спасательная операция. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к ним присоединились военнослужащие.

Медицинские работники на месте обрушения вантового моста через реку Мачу в городе Морби, Индия
2 из 8

Была развернута спасательная операция. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к ним присоединились военнослужащие.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AP Photo / Ajit Solanki

По данным властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Удалось спасти 177 человек.

Родственники жертв обрушения вантового моста через реку Мачу в городе Морби, Индия
3 из 8

По данным властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Удалось спасти 177 человек.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AP Photo / Ajit Solanki

Жертвами трагедии стали не менее 130 человек.

Спасатели ведут поиски рядом с местом обрушения подвесного вантового моста на реке Макчу город Морби, Гуджарат Индия
4 из 8

Жертвами трагедии стали не менее 130 человек.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AP Photo / Ajit Solanki

Работу спасателей осложняет сильное течение реки.

Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
5 из 8

Работу спасателей осложняет сильное течение реки.

© AP Photo / Ajit Solanki
© AFP 2022 / Sam Panthaky

Построенный более 140 лет назад мост рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего несколько дней назад.

Спасатели на месте обрушения вантового подвесного моста в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
6 из 8

Построенный более 140 лет назад мост рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего несколько дней назад.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
© AFP 2022 / Sam Panthaky

"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья.

Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
7 из 8

"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
© AP Photo / Ajit Solanki

Мост ремонтировала частная компания. Власти Гуджарата возбудили против нее уголовное дело.

Спасатели рядом с обрушившимся вантовым подвесным мостом в городе Морби в западном штате Гуджарат, Индия
8 из 8

Мост ремонтировала частная компания. Власти Гуджарата возбудили против нее уголовное дело.

© AP Photo / Ajit Solanki
1 из 8

Трагедия произошла в 18.42 местного времени в воскресенье. Люди стояли на подвесном мосту, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
2 из 8

Была развернута спасательная операция. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к ним присоединились военнослужащие.

© AP Photo / Ajit Solanki
3 из 8

По данным властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Удалось спасти 177 человек.

© AP Photo / Ajit Solanki
4 из 8

Жертвами трагедии стали не менее 130 человек.

© AP Photo / Ajit Solanki
5 из 8

Работу спасателей осложняет сильное течение реки.

© AP Photo / Ajit Solanki
6 из 8

Построенный более 140 лет назад мост рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего несколько дней назад.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
7 из 8

"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья.

© AFP 2022 / Sam Panthaky
8 из 8

Мост ремонтировала частная компания. Власти Гуджарата возбудили против нее уголовное дело.

© AP Photo / Ajit Solanki
 
В миреМихаил МишустинГуджаратИндияРоссия
 
 
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