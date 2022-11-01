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Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате

Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате - РИА Новости, 01.11.2022

Мишустин выразил соболезнования Индии из-за обрушения моста в Гуджарате

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совете глав правительств ШОС во вторник выразил соболезнования Индии в связи с обрушением моста с людьми в Гуджарате. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:10

2022-11-01T12:10

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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совете глав правительств ШОС во вторник выразил соболезнования Индии в связи с обрушением моста с людьми в Гуджарате."Хочу также выразить соболезнования нашим индийским коллегам в связи с трагедией в Гуджарате. Искренне сочувствуем родным и близким погибших при обрушении моста. И, конечно, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал Мишустин.Ранее в индийском штате Гуджарат рухнул едва открывшийся после реконструкции мост, сотни людей упали в реку. Погибли более 130 человек.

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в мире, михаил мишустин, гуджарат, индия, россия