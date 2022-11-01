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Минцифры выступило против ограничения параллельного импорта электроники
Минцифры выступило против ограничения параллельного импорта электроники - РИА Новости, 01.11.2022
Минцифры выступило против ограничения параллельного импорта электроники
Минцифры РФ против ограничения параллельного импорта электроники, пока у России не будет конкурентноспособных аналогов, сказал глава министерства Максут Шадаев... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:53
2022-11-01T10:53
2022-11-01T10:53
экономика
максут шадаев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ против ограничения параллельного импорта электроники, пока у России не будет конкурентноспособных аналогов, сказал глава министерства Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2022."Мы за конкуренцию. Наверное, нет", - ответил Шадаев на вопрос, стоит ли ограничить параллельный импорт электроники для поддержки российских производителей.Он также подчеркнул, что параллельный импорт обеспечивает доступность оборудования для российских пользователей."Нужно ограничивать, когда у нас будет четкая, понятная программа, когда у нас будут конкурентоспособные аналоги", - добавил Шадаев.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.
https://ria.ru/20220926/tsena-1819652158.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максут шадаев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Максут Шадаев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры выступило против ограничения параллельного импорта электроники
Глава Минцифры Шадаев выступил против ограничения параллельного импорта электроники
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ против ограничения параллельного импорта электроники, пока у России не будет конкурентноспособных аналогов, сказал глава министерства Максут Шадаев на конференции CNews Forum 2022.
"Мы за конкуренцию. Наверное, нет", - ответил Шадаев на вопрос, стоит ли ограничить параллельный импорт электроники для поддержки российских производителей.
Он также подчеркнул, что параллельный импорт обеспечивает доступность оборудования для российских пользователей.
"Нужно ограничивать, когда у нас будет четкая, понятная программа, когда у нас будут конкурентоспособные аналоги", - добавил Шадаев.
Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг
.