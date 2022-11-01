Эрдоган ожидает от Берлина нейтральной позиции по отношениям Анкары и Афин
Эрдоган заявил Шольцу, что ожидает от ФРГ нейтральной позиции по отношениям Анкары и Афин
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ожидает от Берлина возвращения к нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях.
"Президент Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Эрдоган сказал Шольцу, что диалог между Турцией и ЕС, переговоры по обновлению Таможенного союза и переговоры по вступлению в ЕС должны быть возобновлены. В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Германией и региональные вопросы", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Сообщается, что Эрдоган заявил, что придает особое значение тесному диалогу с Шольцем с целью укрепления отношений между двумя странами во всех областях.
По данным канцелярии, Эрдоган отметил, "что Анкара ожидает, что Германия вернется к своей нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях".
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