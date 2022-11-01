https://ria.ru/20221101/erdogan-1828464988.html

Эрдоган ожидает от Берлина нейтральной позиции по отношениям Анкары и Афин

Эрдоган ожидает от Берлина нейтральной позиции по отношениям Анкары и Афин - РИА Новости, 01.11.2022

Эрдоган ожидает от Берлина нейтральной позиции по отношениям Анкары и Афин

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ожидает от Берлина возвращения к нейтральной позиции в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:22

2022-11-01T17:22

2022-11-01T17:22

в мире

олаф шольц

германия

турция

евросоюз

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ожидает от Берлина возвращения к нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях.Сообщается, что Эрдоган заявил, что придает особое значение тесному диалогу с Шольцем с целью укрепления отношений между двумя странами во всех областях.По данным канцелярии, Эрдоган отметил, "что Анкара ожидает, что Германия вернется к своей нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях".

https://ria.ru/20221008/turtsiya-1822386027.html

германия

турция

греция

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в мире, олаф шольц, германия, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, греция