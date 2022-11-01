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В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828321186.html
В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек
В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек - РИА Новости, 01.11.2022
В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек
Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:51
2022-11-01T10:54
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов."В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек", — сообщил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.Туляганов пояснил, что речь как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в "Ахмат".Как сообщили накануне в Минобороны в связи с окончанием мероприятий частичной мобилизации, теперь "работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту".На минувшей неделе правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. В случае принятия документа они получат право на льготы и меры соцподдержки.
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россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
09:51 01.11.2022 (обновлено: 10:54 01.11.2022)
 
В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек

Генштаб: в добровольческие отряды в России с начала СВО записались более 15 тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие проходят подготовку на полигоне
Военнослужащие проходят подготовку на полигоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащие проходят подготовку на полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов.
"В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек", — сообщил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.
Туляганов пояснил, что речь как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в "Ахмат".
Как сообщили накануне в Минобороны в связи с окончанием мероприятий частичной мобилизации, теперь "работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту".
На минувшей неделе правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. В случае принятия документа они получат право на льготы и меры соцподдержки.
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