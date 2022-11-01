https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828321186.html

В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек

В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек - РИА Новости, 01.11.2022

В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:51

2022-11-01T09:51

2022-11-01T10:54

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 15 тысяч человек добровольно решили участвовать в специальной военной операции, заявил начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов."В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек", — сообщил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.Туляганов пояснил, что речь как о гражданах, добровольно отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию обратился в военкоматы и вступил в добровольческие отряды — например, в "Ахмат".Как сообщили накануне в Минобороны в связи с окончанием мероприятий частичной мобилизации, теперь "работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту".На минувшей неделе правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации. В случае принятия документа они получат право на льготы и меры соцподдержки.

https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828169710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы рф, безопасность