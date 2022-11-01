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Матвиенко отметила особенности политического диалога России и Туркмении - РИА Новости, 01.11.2022
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Матвиенко отметила особенности политического диалога России и Туркмении
Матвиенко отметила особенности политического диалога России и Туркмении - РИА Новости, 01.11.2022
Матвиенко отметила особенности политического диалога России и Туркмении
Стратегическое партнерство России и Туркмении отличается исключительной устойчивостью политического диалога, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:01
2022-11-01T18:01
валентина матвиенко
туркмения
россия
москва
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Туркмении отличается исключительной устойчивостью политического диалога, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Стратегическое партнерство России и Туркменистана отличается исключительной устойчивостью политического диалога, основанного на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга", - сказала она во вторник на встрече с главой верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.По словам спикера Совфеда, исключительная заслуга в этом принадлежит Бердымухамедову, который, подчеркнула Матвиенко, и будучи на посту президента Туркмении, и возглавляя верхнюю палату национального парламента, всегда уделял внимание укреплению связей Москвы и Ашхабада. Такой подход, убеждена спикер Совфеда, отмечает интересам обеих стран и способствует их благополучию.Матвиенко также поблагодарила Бердымухамедова за то, что он дал согласие выступить 2 ноября на заседании Совфеда.
https://ria.ru/20220826/orden-1812414288.html
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валентина матвиенко, туркмения, россия, москва, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Туркмения, Россия, Москва, Совет Федерации РФ
18:01 01.11.2022
 
Матвиенко отметила особенности политического диалога России и Туркмении

Матвиенко отметила исключительную устойчивость политического диалога России и Туркмении

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Туркмении отличается исключительной устойчивостью политического диалога, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Стратегическое партнерство России и Туркменистана отличается исключительной устойчивостью политического диалога, основанного на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга", - сказала она во вторник на встрече с главой верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
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По словам спикера Совфеда, исключительная заслуга в этом принадлежит Бердымухамедову, который, подчеркнула Матвиенко, и будучи на посту президента Туркмении, и возглавляя верхнюю палату национального парламента, всегда уделял внимание укреплению связей Москвы и Ашхабада. Такой подход, убеждена спикер Совфеда, отмечает интересам обеих стран и способствует их благополучию.
Матвиенко также поблагодарила Бердымухамедова за то, что он дал согласие выступить 2 ноября на заседании Совфеда.
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