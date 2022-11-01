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Матвиенко отметила особенности политического диалога России и Туркмении

Матвиенко отметила особенности политического диалога России и Туркмении - РИА Новости, 01.11.2022

Матвиенко отметила особенности политического диалога России и Туркмении

Стратегическое партнерство России и Туркмении отличается исключительной устойчивостью политического диалога, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:01

2022-11-01T18:01

2022-11-01T18:01

валентина матвиенко

туркмения

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совет федерации рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Туркмении отличается исключительной устойчивостью политического диалога, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Стратегическое партнерство России и Туркменистана отличается исключительной устойчивостью политического диалога, основанного на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга", - сказала она во вторник на встрече с главой верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.По словам спикера Совфеда, исключительная заслуга в этом принадлежит Бердымухамедову, который, подчеркнула Матвиенко, и будучи на посту президента Туркмении, и возглавляя верхнюю палату национального парламента, всегда уделял внимание укреплению связей Москвы и Ашхабада. Такой подход, убеждена спикер Совфеда, отмечает интересам обеих стран и способствует их благополучию.Матвиенко также поблагодарила Бердымухамедова за то, что он дал согласие выступить 2 ноября на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20220826/orden-1812414288.html

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туркмения

россия

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валентина матвиенко, туркмения, россия, москва, совет федерации рф