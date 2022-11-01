https://ria.ru/20221101/dengi-1828524514.html

Американцы потребовали проверить, на что Зеленский тратит деньги от США

Американцы потребовали проверить, на что Зеленский тратит деньги от США - РИА Новости, 01.11.2022

Американцы потребовали проверить, на что Зеленский тратит деньги от США

Читатели портала Breitbart пришли в негодование из-за планов Белого дома выделить новый пакет помощи Украине и потребовали проверять, на что Киев тратит деньги. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:29

2022-11-01T21:29

2022-11-01T21:48

в мире

джо байден

украина

сша

евросоюз

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели портала Breitbart пришли в негодование из-за планов Белого дома выделить новый пакет помощи Украине и потребовали проверять, на что Киев тратит деньги.Издание опубликовало новость о том, что администрация президента Джо Байдена обсуждает возможность выделить Киеву 50 миллиардов долларов после грядущих выборов в конгресс.При этом в материале отмечается, что количество противников оказания Украине помощи становится все больше и среди членов Республиканской партии, и среди соратников президента из Демократической.Читатели пришли в ярость из-за планов властей."Почему Украина вдруг стала нашей проблемой? Это проблема Европы", — написал Byblow.Он напомнил, что у ЕС экономика сопоставима с американской и есть современное оружие, а также заявил, что украинский кризис может обернуться катастрофой для США."Хотя бы раз он (Байден. — Прим. ред.) должен подумать о том, что лучше для американцев", — заключил юзер."С этой помощью Украине происходят весьма подозрительные вещи — скорее всего, речь идет о каких-то коррупционных схемах, потому что никакого контроля над тем, как она используется, нет", — прокомментировал 1sthandknowledge.Он предположил, что Зеленский выделяет десять процентов поступающей помощи сыну президента США Хантеру.Аналогичное мнение высказал Quinn12. Он добавил, что Байден попросту расплачивается за "спасение" Зеленским своего сына.С ними согласился Tom Sawyer. По его мнению, Украина нужна для обогащения оружейных корпораций."Поэтому в военном смысле Украина обречена, давайте не будем себя обманывать. Пустая трата денег с обеих сторон", — добавил он."Не могу припомнить ни одного президента, который обращался бы с деньгами американского народа настолько некомпетентно", — признался Ty."Представьте себе, как обрадуется Путин, если сможет <…> сделать так, что доллар лишится статуса мировой валюты", — написал Johan Bergroth.Occam's Razor напомнил, что до Украины Байден оставил в Афганистане оружия на десятки миллиардов долларов, и назвал его клоуном."Такое ощущение, что Джо тратит больше времени и денег на Украину, чем на американских граждан", — заявил Loki.Юзер с ником 9939bri призвал срочно прекратить растрату денег американцев, а Inthebellyofthebeast выдвинул два условия для дальнейшей помощи Киеву."Во-первых, мы должны получить возможность контролировать то, как расходуются наши деньги. Во-вторых, точно такое же количество денег должно быть потрачено на защиту нашей собственной границы", — написал он.Некоторые читатели также потребовали заняться требующими срочного решения американскими проблемами, в частности защитой южной границы от нелегальных мигрантов.В последние месяцы на Западе все чаще звучат призывы сократить или прекратить военную помощь Украине и заставить ее сесть за стол переговоров с Россией. Так, в октябре группа конгрессменов от Демократической партии направила письмо президенту Байдену с призывом искать прямых переговоров с Москвой для разрешения кризиса. Несколько недель назад лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти допустил сокращение помощи Киеву в случае победы его партии на грядущих выборах. Также против помощи Украине выступает бывший советник президента Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен. По его мнению, это противоречит интересам США.

https://ria.ru/20221101/grekh-1828426625.html

https://ria.ru/20221101/ukraina-1828468472.html

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828279841.html

https://ria.ru/20221101/razminirovanie-1828524343.html

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в мире, джо байден, украина, сша, евросоюз