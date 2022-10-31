https://ria.ru/20221031/vystavka-1828211649.html
В столичном Экспоцентре открылась международная выставка "Химия- 2022"
В столичном Экспоцентре открылась международная выставка "Химия- 2022" - РИА Новости, 31.10.2022
В столичном Экспоцентре открылась международная выставка "Химия- 2022"
Более 200 компаний из 7 стран мира участвуют в 25 международной выставке химической промышленности и науки "Химия - 2022", которая проходит в столичном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:40
2022-10-31T17:40
2022-10-31T17:40
экспоцентр
новости компаний - экономика
виктор иванов (политик)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 200 компаний из 7 стран мира участвуют в 25 международной выставке химической промышленности и науки "Химия - 2022", которая проходит в столичном "Экспоцентре" с 31 октября по 3 ноября, сообщил на церемонии открытия генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.Он перечислил страны-участники, это - Индия, Иран, Казахстан, Китай, Россия и Турция, национальную экспозицию сформируют компании Республики Беларусь.В этом году география экспозиции расширилась при поддержке региональных центров развития бизнеса. В выставке принимают участие региональные коллективные стенды Калужской, Ленинградской, Тульской и других областей. Впервые организованы коллективные стенды Республики Марий Эл, Владимирской и Омской областей.Говоря о значимости проведения выставки, гендиректор "Экспоцентра" отметил важность отрасли в развитии экономики страны и поблагодарил за поддержку в ее проведении Минпромторг РФ, Российский Союз химиков, ОАО "НИИТЭХИМ", Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, а также Торгово-промышленную палату РФ.Замминистра Минпромторга Михаил Иванов на церемонии открытия отметил, что доля химического комплекса в обрабатывающих производствах страны составляет 12,8 процентов, работают более 25 тысяч предприятий, численность сотрудников отрасли составляет 635 тысяч человек.Также он рассказал, что правительство с прошлого года реализует социально- экономическую инициативу "Развитие производства новых материалов", где химическим предприятиям уделяется особое внимание, и в рамках этой инициативы в 2023 – 2024 году отрасль дополнительно получит пять миллиардов рублей господдержки на субсидирование научно-исследовательской работы, а также на субсидирование процентов по кредитам для реализации комплексно-инвестиционных проектов.Президент Российского союза химиков Виктор Иванов сказал, что выставка - это не только обмен мнениями, достижениями, демонстрация своих наработок, а также дискуссии единомышленников и серьезная деловая программа, которая включает более 30 мероприятий. Центральным событием деловых встреч станет Х Московский международный химический форум с участием представителей химического комплекса, профильных министерств и отраслевых ассоциаций.Отмечая важность химпрома для развития России, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности при думском комитете по промышленности и торговле Мария Василькова рассказала, что возглавляемая ей структура была создана в октябре текущего года и " одной из ключевых задач, которые стоят перед советом – модернизация нормативно- правовой базы отрасли"."Сегодня химпром требует особенного внимания, это связано как с развитием промышленного сектора страны, так и с ее безопасностью. Более 90 процентов всего того, что нас окружает, создано благодаря химической отрасли. В совет входят эксперты как со стороны производителей, так и потребителей, которые в дальнейшем используют сырье химпрома для смежных отраслей",- сказала она.
https://ria.ru/20221025/minpromtorg-1826666516.html
https://ria.ru/20221014/volgograd-1823945563.html
https://ria.ru/20220615/manturov-1795339724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр, новости компаний - экономика, виктор иванов (политик)
Экспоцентр, Новости компаний - Экономика, Виктор Иванов (политик)
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 200 компаний из 7 стран мира участвуют в 25 международной выставке химической промышленности и науки "Химия - 2022", которая проходит в столичном "Экспоцентре" с 31 октября по 3 ноября, сообщил на церемонии открытия генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
Он перечислил страны-участники, это - Индия
, Иран
, Казахстан
, Китай
, Россия
и Турция
, национальную экспозицию сформируют компании Республики Беларусь.
В этом году география экспозиции расширилась при поддержке региональных центров развития бизнеса. В выставке принимают участие региональные коллективные стенды Калужской, Ленинградской, Тульской и других областей. Впервые организованы коллективные стенды Республики Марий Эл, Владимирской и Омской областей
.
Говоря о значимости проведения выставки, гендиректор "Экспоцентра" отметил важность отрасли в развитии экономики страны и поблагодарил за поддержку в ее проведении Минпромторг
РФ, Российский Союз химиков
, ОАО "НИИТЭХИМ", Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
, а также Торгово-промышленную палату РФ.
Замминистра Минпромторга Михаил Иванов
на церемонии открытия отметил, что доля химического комплекса в обрабатывающих производствах страны составляет 12,8 процентов, работают более 25 тысяч предприятий, численность сотрудников отрасли составляет 635 тысяч человек.
"Химическая продукция включена практически во все механизмы господдержки. В прошлом году химпром получил господдержку в объеме почти 14 миллиардов рублей, за восемь месяцев текущего года - 6,5 миллиардов рублей. Надеемся, что к концу года этот показатель не уступит прошлогоднему", - сказал Иванов.
Также он рассказал, что правительство с прошлого года реализует социально- экономическую инициативу "Развитие производства новых материалов", где химическим предприятиям уделяется особое внимание, и в рамках этой инициативы в 2023 – 2024 году отрасль дополнительно получит пять миллиардов рублей господдержки на субсидирование научно-исследовательской работы, а также на субсидирование процентов по кредитам для реализации комплексно-инвестиционных проектов.
Президент Российского союза химиков Виктор Иванов сказал, что выставка - это не только обмен мнениями, достижениями, демонстрация своих наработок, а также дискуссии единомышленников и серьезная деловая программа, которая включает более 30 мероприятий. Центральным событием деловых встреч станет Х Московский международный химический форум с участием представителей химического комплекса, профильных министерств и отраслевых ассоциаций.
"Химическая промышленность имеет большое влияние на всю промышленность страны. Порядка 98 процентов промышленных товаров без участия химпрома не выпускается. Поэтому в сегодняшнее непростое время санкционного давления мы чувствуем свою особую роль и ответственность в эффективной и слаженной работе", - сказал Иванов.
Отмечая важность химпрома для развития России, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности при думском комитете по промышленности и торговле Мария Василькова рассказала, что возглавляемая ей структура была создана в октябре текущего года и " одной из ключевых задач, которые стоят перед советом – модернизация нормативно- правовой базы отрасли".
"Сегодня химпром требует особенного внимания, это связано как с развитием промышленного сектора страны, так и с ее безопасностью. Более 90 процентов всего того, что нас окружает, создано благодаря химической отрасли. В совет входят эксперты как со стороны производителей, так и потребителей, которые в дальнейшем используют сырье химпрома для смежных отраслей",- сказала она.