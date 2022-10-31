https://ria.ru/20221031/vystavka-1828211649.html

В столичном Экспоцентре открылась международная выставка "Химия- 2022"

В столичном Экспоцентре открылась международная выставка "Химия- 2022" - РИА Новости, 31.10.2022

В столичном Экспоцентре открылась международная выставка "Химия- 2022"

Более 200 компаний из 7 стран мира участвуют в 25 международной выставке химической промышленности и науки "Химия - 2022", которая проходит в столичном... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:40

2022-10-31T17:40

2022-10-31T17:40

экспоцентр

новости компаний - экономика

виктор иванов (политик)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 200 компаний из 7 стран мира участвуют в 25 международной выставке химической промышленности и науки "Химия - 2022", которая проходит в столичном "Экспоцентре" с 31 октября по 3 ноября, сообщил на церемонии открытия генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.Он перечислил страны-участники, это - Индия, Иран, Казахстан, Китай, Россия и Турция, национальную экспозицию сформируют компании Республики Беларусь.В этом году география экспозиции расширилась при поддержке региональных центров развития бизнеса. В выставке принимают участие региональные коллективные стенды Калужской, Ленинградской, Тульской и других областей. Впервые организованы коллективные стенды Республики Марий Эл, Владимирской и Омской областей.Говоря о значимости проведения выставки, гендиректор "Экспоцентра" отметил важность отрасли в развитии экономики страны и поблагодарил за поддержку в ее проведении Минпромторг РФ, Российский Союз химиков, ОАО "НИИТЭХИМ", Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, а также Торгово-промышленную палату РФ.Замминистра Минпромторга Михаил Иванов на церемонии открытия отметил, что доля химического комплекса в обрабатывающих производствах страны составляет 12,8 процентов, работают более 25 тысяч предприятий, численность сотрудников отрасли составляет 635 тысяч человек.Также он рассказал, что правительство с прошлого года реализует социально- экономическую инициативу "Развитие производства новых материалов", где химическим предприятиям уделяется особое внимание, и в рамках этой инициативы в 2023 – 2024 году отрасль дополнительно получит пять миллиардов рублей господдержки на субсидирование научно-исследовательской работы, а также на субсидирование процентов по кредитам для реализации комплексно-инвестиционных проектов.Президент Российского союза химиков Виктор Иванов сказал, что выставка - это не только обмен мнениями, достижениями, демонстрация своих наработок, а также дискуссии единомышленников и серьезная деловая программа, которая включает более 30 мероприятий. Центральным событием деловых встреч станет Х Московский международный химический форум с участием представителей химического комплекса, профильных министерств и отраслевых ассоциаций.Отмечая важность химпрома для развития России, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности при думском комитете по промышленности и торговле Мария Василькова рассказала, что возглавляемая ей структура была создана в октябре текущего года и " одной из ключевых задач, которые стоят перед советом – модернизация нормативно- правовой базы отрасли"."Сегодня химпром требует особенного внимания, это связано как с развитием промышленного сектора страны, так и с ее безопасностью. Более 90 процентов всего того, что нас окружает, создано благодаря химической отрасли. В совет входят эксперты как со стороны производителей, так и потребителей, которые в дальнейшем используют сырье химпрома для смежных отраслей",- сказала она.

https://ria.ru/20221025/minpromtorg-1826666516.html

https://ria.ru/20221014/volgograd-1823945563.html

https://ria.ru/20220615/manturov-1795339724.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, новости компаний - экономика, виктор иванов (политик)