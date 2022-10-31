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Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет - РИА Новости, 31.10.2022
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Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет
Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет - РИА Новости, 31.10.2022
Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:45
2022-10-31T23:45
сергей шойгу
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
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сергей шойгу, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков
23:45 31.10.2022
 
Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет

Песков: проблем с выездом россиян после заявлений о прекращении призыва быть не должно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.
"Есть же определенная инерция, сейчас все сигналы прошли, сейчас таких происшествий быть не должно", - сказал Песков журналистам.
Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
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Сергей ШойгуВладимир ПутинРоссияЧастичная мобилизация в РоссииДмитрий Песков
 
 
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