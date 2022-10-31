https://ria.ru/20221031/vyezd-1828289740.html
Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет
Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет - РИА Новости, 31.10.2022
Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:45
2022-10-31T23:45
2022-10-31T23:45
сергей шойгу
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820174993_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_7791cc58cf9c53a76ae9b0ee5bcaad56.jpg
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285166.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820174993_732:652:2593:2048_1920x0_80_0_0_82c0a25924c17bbbff770c281dad65c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков
Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет
Песков: проблем с выездом россиян после заявлений о прекращении призыва быть не должно