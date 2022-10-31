https://ria.ru/20221031/vyezd-1828289740.html

Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет

Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет - РИА Новости, 31.10.2022

Песков: проблем с выездом из России после прекращения призыва не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:45

2022-10-31T23:45

2022-10-31T23:45

сергей шойгу

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.

https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285166.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей шойгу, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков