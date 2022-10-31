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Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования - РИА Новости, 31.10.2022
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Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования
Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования - РИА Новости, 31.10.2022
Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования
Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорнокарабахского урегулирования в части демаркации и делимитации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:20
2022-10-31T23:24
в мире
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
россия
армения
азербайджан
нагорный карабах
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорнокарабахского урегулирования в части демаркации и делимитации, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи."Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты, еще генерального штаба советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем", - сказал Путин журналистам.
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в мире, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
23:20 31.10.2022 (обновлено: 23:24 31.10.2022)
 
Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования

Путин заявил, что Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорнокарабахского урегулирования в части демаркации и делимитации, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты, еще генерального штаба советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем", - сказал Путин журналистам.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:12Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе
 
В миреВладимир ПутинНикол ПашинянИльхам АлиевРоссияАрменияАзербайджанНагорный Карабах
 
 
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