https://ria.ru/20221031/uregulirovanie-1828287421.html
Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования
Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования - РИА Новости, 31.10.2022
Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования
Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорнокарабахского урегулирования в части демаркации и делимитации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:20
2022-10-31T23:20
2022-10-31T23:24
в мире
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
россия
армения
азербайджан
нагорный карабах
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорнокарабахского урегулирования в части демаркации и делимитации, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи."Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты, еще генерального штаба советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html
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в мире, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
23:20 31.10.2022 (обновлено: 23:24 31.10.2022)
Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования
Путин заявил, что Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования