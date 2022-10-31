https://ria.ru/20221031/uregulirovanie-1828287421.html

Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования

Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования - РИА Новости, 31.10.2022

Россия готова предоставить карты для нагорнокарабахского урегулирования

Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорнокарабахского урегулирования в части демаркации и делимитации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:20

2022-10-31T23:20

2022-10-31T23:24

в мире

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

россия

армения

азербайджан

нагорный карабах

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Россия готова предоставить карты Армении и Азербайджану для нагорнокарабахского урегулирования в части демаркации и делимитации, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи."Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты, еще генерального штаба советской армии. Это самые точные карты, как мы понимаем", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html

россия

армения

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, армения, азербайджан, нагорный карабах