Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном
Путин: есть предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден
© POOL / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Есть предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, заявил президент России Владимир Путин.
"Демаркация, делимитация границы - это важнейший вопрос. Мы сегодня, действительно, много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден, если вы внимательно прочитаете сегодняшние заявления, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, ну, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты", - сказал он журналистам.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.