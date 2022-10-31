https://ria.ru/20221031/uregulirovanie-1828287111.html

Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном

Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном - РИА Новости, 31.10.2022

Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном

Есть предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:18

2022-10-31T23:18

2022-10-31T23:18

в мире

владимир путин

ереван

россия

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армения

азербайджан

ильхам алиев

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Есть предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, заявил президент России Владимир Путин."Демаркация, делимитация границы - это важнейший вопрос. Мы сегодня, действительно, много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден, если вы внимательно прочитаете сегодняшние заявления, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, ну, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты", - сказал он журналистам.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221031/zayavlenie-1828274664.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, ереван, россия, баку, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян