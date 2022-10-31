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Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном
Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном - РИА Новости, 31.10.2022
Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном
Есть предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:18
2022-10-31T23:18
в мире
владимир путин
ереван
россия
баку
армения
азербайджан
ильхам алиев
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Есть предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, заявил президент России Владимир Путин."Демаркация, делимитация границы - это важнейший вопрос. Мы сегодня, действительно, много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден, если вы внимательно прочитаете сегодняшние заявления, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, ну, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты", - сказал он журналистам.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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ереван
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в мире, владимир путин, ереван, россия, баку, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Владимир Путин, Ереван, Россия, Баку, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
23:18 31.10.2022
 
Путин заявил о предпосылках к урегулированию между Баку и Ереваном

Путин: есть предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден

© POOL / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Есть предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, заявил президент России Владимир Путин.
"Демаркация, делимитация границы - это важнейший вопрос. Мы сегодня, действительно, много об этом говорили, и есть некоторые предпосылки того, что в целом путь найден, если вы внимательно прочитаете сегодняшние заявления, то вы там найдете предварительные оценки, предварительные, ну, если не договоренности, то предпосылки того, что эти договоренности могут быть достигнуты", - сказал он журналистам.
Трехсторонние переговоры президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Вчера, 21:45
Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреВладимир ПутинЕреванРоссияБакуАрменияАзербайджанИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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