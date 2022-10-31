https://ria.ru/20221031/ukraina-1828159271.html
Матвиенко назвала Украину государством-террористом
Матвиенко назвала Украину государством-террористом - РИА Новости, 31.10.2022
Матвиенко назвала Украину государством-террористом
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Украину государством-террористом, отметив, что угроза безопасности объектам критической инфраструктуры от терактов и... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:43
2022-10-31T15:43
2022-10-31T15:43
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
украина
россия
совет федерации рф
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Украину государством-террористом, отметив, что угроза безопасности объектам критической инфраструктуры от терактов и диверсий является реальной."Важнейшим направлением работы Минтранса в связи с введением в регионах России особых режимов реагирования является контроль за безопасностью на объектах транспорта. Для того чтобы качественно выполнить эту задачу, необходима более тесная координация всех ветвей и уровней власти – и Минтранса, и силовых ведомств, и руководителей регионов", - сказала политик в соде слушаний с главой Минтранса Виталием Савельевым.По мнению Матвиенко, к этим вопросам нужно подходить максимально ответственно, "учитывая реальную угрозу терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры, чем активно последнее время, ставшая уже террористическим государством, занимается Украина".
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Матвиенко назвала Украину государством-террористом
Матвиенко заявила, что Украина превратилась в террористическое государство