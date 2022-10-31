https://ria.ru/20221031/ukraina-1828112899.html

В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество

В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество - РИА Новости, 31.10.2022

В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ситуация в энергетической сфере в регионе остается сложной, система не... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:31

2022-10-31T14:31

2022-10-31T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

валентин резниченко

владимир путин

владимир зеленский

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киев

днепропетровская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ситуация в энергетической сфере в регионе остается сложной, система не справляется с нагрузкой, поэтому будут выключать свет."В области энергетическая тревога. Снова начались отключения электричества. Система не справляется с нагрузкой из-за утренних ударов россиян. Тотально экономим!" - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что особенно это касается пиковых часов - с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00 (с 7.00 до 12.00 и с 18.00 до 0.00 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/peregovory-1828091486.html

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828107455.html

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киев

днепропетровская область

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Варвара Скокшина

в мире, валентин резниченко, владимир путин, владимир зеленский, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф