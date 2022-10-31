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В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828112899.html
В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество
В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество - РИА Новости, 31.10.2022
В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество
Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ситуация в энергетической сфере в регионе остается сложной, система не... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:31
2022-10-31T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
валентин резниченко
владимир путин
владимир зеленский
украина
киев
днепропетровская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ситуация в энергетической сфере в регионе остается сложной, система не справляется с нагрузкой, поэтому будут выключать свет."В области энергетическая тревога. Снова начались отключения электричества. Система не справляется с нагрузкой из-за утренних ударов россиян. Тотально экономим!" - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что особенно это касается пиковых часов - с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00 (с 7.00 до 12.00 и с 18.00 до 0.00 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/peregovory-1828091486.html
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в мире, валентин резниченко, владимир путин, владимир зеленский, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валентин Резниченко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
14:31 31.10.2022
 
В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество

В Днепропетровской области Украины введут ограничения на электричество после ударов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ситуация в энергетической сфере в регионе остается сложной, система не справляется с нагрузкой, поэтому будут выключать свет.
"В области энергетическая тревога. Снова начались отключения электричества. Система не справляется с нагрузкой из-за утренних ударов россиян. Тотально экономим!" - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 13:31
Многие страны предложили посреднические услуги по Украине, заявили в МИД
Он уточнил, что особенно это касается пиковых часов - с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00 (с 7.00 до 12.00 и с 18.00 до 0.00 мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:18
На Украине пожаловались на нехватку оборудования для ремонта энергосистемы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалентин РезниченкоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаКиевДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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