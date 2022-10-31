https://ria.ru/20221031/ukraina-1828020630.html

Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры

Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022

Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что новая волна ударов по стране пришлась на критические объекты украинской инфраструктуры. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:22

2022-10-31T10:22

2022-10-31T10:40

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий кулеба

мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что новая волна ударов по стране пришлась на критические объекты украинской инфраструктуры."Очередная партия российских ракет ударила по критической инфраструктуре Украины", - написал Кулеба в Twitter. Ранее сообщалось, что в понедельник утром удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харькове, Запорожье, а также в Черкасской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, дмитрий кулеба, мид украины, ситуация в днр и лнр