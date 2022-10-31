https://ria.ru/20221031/ukraina-1828020630.html
Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры
Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022
Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что новая волна ударов по стране пришлась на критические объекты украинской инфраструктуры. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:22
2022-10-31T10:22
2022-10-31T10:40
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий кулеба
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что новая волна ударов по стране пришлась на критические объекты украинской инфраструктуры."Очередная партия российских ракет ударила по критической инфраструктуре Украины", - написал Кулеба в Twitter. Ранее сообщалось, что в понедельник утром удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харькове, Запорожье, а также в Черкасской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дмитрий кулеба, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:22 31.10.2022 (обновлено: 10:40 31.10.2022)
Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры
Кулеба подтвердил, что взрывы на Украине пришлись на объекты критической инфраструктуры