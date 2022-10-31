https://ria.ru/20221031/tyumgu-1827976991.html

Российские ученые предложили способ сократить ущерб от таяния мерзлоты

Российские ученые предложили способ сократить ущерб от таяния мерзлоты - РИА Новости, 31.10.2022

Российские ученые предложили способ сократить ущерб от таяния мерзлоты

Уберечь объекты инфраструктуры на Севере России от разрушений при таянии вечной мерзлоты можно, если наблюдения в районах застройки включить в систему... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T07:00

2022-10-31T07:00

2022-10-31T07:00

наука

российская академия наук

западная сибирь

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

тюменский государственный университет

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уберечь объекты инфраструктуры на Севере России от разрушений при таянии вечной мерзлоты можно, если наблюдения в районах застройки включить в систему геокриологического мониторинга наряду с природными территориями, считают ученые ТюмГУ и МГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Energies. Вечной мерзлотой или многолетнемерзлыми породами называют верхнюю часть земной коры с отрицательной температурой. Этот слой содержит много льда и существует в таком состоянии тысячи лет, рассказали в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).Согласно прогнозам ученых, таяние мерзлоты в ближайшие десятилетия будет усиливаться, что скажется на природе планеты в целом и, в частности, на России. Мерзлота занимает около 65 процентов территорий страны (Север и Сибирь). Вместе с тем значительная часть промышленной и гражданской инфраструктуры Российской Федерации также находится на Севере.Поэтому разработка мер безопасности для регионов, где грунтового льда много, предельно важна, считают ученые.Чтобы разработать прогнозы разрушений от изменения температур, оттаивания и осадок грунтов, ученые ТюмГУ и МГУ им. М.В.Ломоносова предлагают включить объекты инфраструктуры в систему мониторинга вечной мерзлоты.Имея данные наблюдений для природных территорий и тех, что подверглись техногенному воздействию, можно выполнять комплексны анализ. А на его базе делать прогнозы и разрабатывать технические решения по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры в будущем, считает специалист.Необходимое условие для проведения этой работы – организация единого центра анализа и прогноза состояния вечной мерзлоты, продолжил он. Если исследователи узнают закономерности поведения мерзлоты на конкретных участках, то смогут установить размер ущерба для зданий и инженерных сооружений.Тогда, подчеркнул исследователь, будет возможно предотвратить разрушения, а методов укрепления в арсенале инженеров достаточно.Он дополнил, что в ряде случаев могут быть полезны системы вентиляции подполий и подсыпка грунта для регулирования поверхностного стока воды и температур мерзлоты.Исследователи обратили внимание, что для объектов в Арктической зоне РФ опасность немного меньше. А южные районы Западной Сибири, а также Забайкалье или Якутия будут наиболее уязвимы.По прогнозам ученых, если следовать предложенному ими плану, то удастся сэкономить около пяти-семи трлн рублей в период до 2050 года.Исследователи уточнили, что речь идет не только о сохранении стабильности нефте- и газодобывающих предприятий, но электростанций, железнодорожных путей, трубопроводов и линий электропередач, а также жилых зданий.Разработка комплексной системы мониторинга вечной мерзлоты проводились в сотрудничестве не только ТюмГУ и МГУ, но с участием ученых-геокриологов РАН из Москвы и Якутска.

https://ria.ru/20220721/miigaik-1803713270.html

https://ria.ru/20220519/spbpu-1789027472.html

https://ria.ru/20220425/misis-1784984189.html

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российская академия наук, западная сибирь, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет