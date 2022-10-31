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В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
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В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ
В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ
Новое руководство Twitter в ходе "первого раунда" сокращений планирует уволить примерно четверть персонала компании, сообщила газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:09
2022-10-31T14:10
в мире
технологии
илон маск
параг агравал
twitter
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новое руководство Twitter в ходе "первого раунда" сокращений планирует уволить примерно четверть персонала компании, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.Ранее газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. Согласно агентству Блумберг, Маск позднее сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения."Команда (новых руководителей Twitter) принимает решение о том, что, как ожидается, будет первым раундом увольнений, которые затронут примерно четверть персонала", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, увольнения коснутся практически всех отделов компании.Согласно источникам, новое руководство также интересуется всеми аспектами деятельности Twitter, в том числе модерацией контента, борьбой со спамом и "рисками в связи с предстоящими выборами".Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
https://ria.ru/20221031/twitter-1828022717.html
https://ria.ru/20221031/twitter-1828031263.html
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в мире, технологии, илон маск, параг агравал, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Параг Агравал, Twitter
14:09 31.10.2022 (обновлено: 14:10 31.10.2022)
 
В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ

WP: в Twitter в ходе "первого раунда" сокращений планируют уволить 25 процентов персонала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новое руководство Twitter в ходе "первого раунда" сокращений планирует уволить примерно четверть персонала компании, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. Согласно агентству Блумберг, Маск позднее сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine
"Команда (новых руководителей Twitter) принимает решение о том, что, как ожидается, будет первым раундом увольнений, которые затронут примерно четверть персонала", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, увольнения коснутся практически всех отделов компании.
Согласно источникам, новое руководство также интересуется всеми аспектами деятельности Twitter, в том числе модерацией контента, борьбой со спамом и "рисками в связи с предстоящими выборами".
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
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В миреТехнологииИлон МаскПараг АгравалTwitter
 
 
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