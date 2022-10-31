https://ria.ru/20221031/twitter-1828104515.html

В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ

В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022

В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ

Новое руководство Twitter в ходе "первого раунда" сокращений планирует уволить примерно четверть персонала компании, сообщила газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:09

2022-10-31T14:09

2022-10-31T14:10

в мире

технологии

илон маск

параг агравал

twitter

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новое руководство Twitter в ходе "первого раунда" сокращений планирует уволить примерно четверть персонала компании, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.Ранее газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Илон Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. Согласно агентству Блумберг, Маск позднее сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения."Команда (новых руководителей Twitter) принимает решение о том, что, как ожидается, будет первым раундом увольнений, которые затронут примерно четверть персонала", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, увольнения коснутся практически всех отделов компании.Согласно источникам, новое руководство также интересуется всеми аспектами деятельности Twitter, в том числе модерацией контента, борьбой со спамом и "рисками в связи с предстоящими выборами".Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

https://ria.ru/20221031/twitter-1828022717.html

https://ria.ru/20221031/twitter-1828031263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, илон маск, параг агравал, twitter