https://ria.ru/20221031/twitter-1828031263.html

Соцсеть Twitter сделает верификацию страницы платной, сообщили СМИ

Соцсеть Twitter сделает верификацию страницы платной, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022

Соцсеть Twitter сделает верификацию страницы платной, сообщили СМИ

Социальная сеть Twitter сделает верификацию страницы платной, сообщает издание Verge со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:56

2022-10-31T10:56

2022-10-31T10:56

в мире

технологии

илон маск

параг агравал

twitter

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сделает верификацию страницы платной, сообщает издание Verge со ссылкой на источники.По данным Verge, после соответствующего обновления платформы верификация страницы будет доступна только пользователям, оплатившим ежемесячную платную подписку Twitter Blue, причем ее стоимость поднимается с 4,99 доллара до 19,99 доллара. Кроме того, согласно текущему плану, ранее получившие верификацию пользователи должны будут в течение 90 дней оформить эту подписку или с их страницы исчезнет синяя галочка.В свою очередь, американский предприниматель и новый владелец соцсети Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что "весь процесс верификации сейчас обновляется".Как сообщает издание, Маск также заявил сотрудникам, занимающимся обновлением верификации на платформе, что если они не успеют реализовать новую платную подписку к 7 ноября, то будут уволены.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки. При этом сам Маск эти сообщения опровергал.

https://ria.ru/20221031/twitter-1828022717.html

https://ria.ru/20221030/mask-1827832857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, илон маск, параг агравал, twitter