https://ria.ru/20221031/twitter-1828022717.html
Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine
Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine - РИА Новости, 31.10.2022
Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine
Купивший Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:28
2022-10-31T10:28
2022-10-31T10:28
в мире
илон маск
параг агравал
калифорния
сан-франциско
twitter
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Купивший Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения приложения Vine, позволяющего создавать короткие видеоролики, и подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями, создавался тремя разработчиками с июня 2012 года, а в октябре того же года его приобрел Twitter. В 2016 году сервис был закрыт.Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос, где предложил пользователям ответить на вопрос, стоит ли возвращать сервис Vine. За первые три часа проголосовали уже почти 1,5 миллиона пользователей, более 70% из которых отдали голос "за" возвращение сервиса.Маск также поинтересовался у пользователей, что можно сделать, чтобы сервис Vine стал лучше, чем TikTok.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221030/mask-1827832857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, параг агравал, калифорния, сан-франциско, twitter
В мире, Илон Маск, Параг Агравал, Калифорния, Сан-Франциско, Twitter
Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine
Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine и как ему превзойти TikTok
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Купивший Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения приложения Vine, позволяющего создавать короткие видеоролики, и подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.
Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями, создавался тремя разработчиками с июня 2012 года, а в октябре того же года его приобрел Twitter. В 2016 году сервис был закрыт.
Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос, где предложил пользователям ответить на вопрос, стоит ли возвращать сервис Vine. За первые три часа проголосовали уже почти 1,5 миллиона пользователей, более 70% из которых отдали голос "за" возвращение сервиса.
Маск также поинтересовался у пользователей, что можно сделать, чтобы сервис Vine стал лучше, чем TikTok.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал
был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.