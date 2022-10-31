https://ria.ru/20221031/twitter-1828022717.html

Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine

Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine - РИА Новости, 31.10.2022

Маск предложил пользователям Twitter решить, вернуть ли Vine

Купивший Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:28

2022-10-31T10:28

2022-10-31T10:28

в мире

илон маск

параг агравал

калифорния

сан-франциско

twitter

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Купивший Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил пользователям социальной сети проголосовать "за" или "против" возвращения приложения Vine, позволяющего создавать короткие видеоролики, и подумать над тем, как сделать его лучше, чем TikTok.Видеосервис Vine, который позволяет создавать короткие 6-секундные видеоролики и делиться ими с друзьями, создавался тремя разработчиками с июня 2012 года, а в октябре того же года его приобрел Twitter. В 2016 году сервис был закрыт.Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос, где предложил пользователям ответить на вопрос, стоит ли возвращать сервис Vine. За первые три часа проголосовали уже почти 1,5 миллиона пользователей, более 70% из которых отдали голос "за" возвращение сервиса.Маск также поинтересовался у пользователей, что можно сделать, чтобы сервис Vine стал лучше, чем TikTok.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221030/mask-1827832857.html

https://ria.ru/20221029/twitter-1827780401.html

калифорния

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, параг агравал, калифорния, сан-франциско, twitter